　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夏天開胃！　3道清爽涼菜「水煮拌醬料」超簡單

記者黃君瀚／綜合報導

炎熱的天氣最容易讓人沒胃口，除了喝冰涼的飲料，不妨試試清爽的涼拌菜。《168懶人料理》近日示範3道食譜，只需要簡單的「水煮拌醬料」就可以做出酸辣土豆絲、椒鹽玉米筍和涼拌菠菜3款美味的涼拌菜。

168懶人料理,酸辣土豆絲,椒鹽玉米筍,涼拌菠菜（圖／168懶人料理）

酸辣土豆絲

[廣告]請繼續往下閱讀...

食材：
馬鈴薯 1-2顆

調味料：
日式醬油 4大匙（成品的顏色會淺一點）
辣油 1/2大匙
烏醋 2大匙
鹽 少許

作法：
1. 馬鈴薯切底部切掉一片，平口放在砧板上，避免滑手，切片後再切細條狀。
2. 切好的馬鈴薯條放鹽水浸泡，洗掉一些澱粉。
3. 水煮開後加點鹽，放入馬鈴薯絲，煮1分半左右。
4. 放入冰水冰鎮後，瀝乾水分。淋上日式醬油、辣油、烏醋（口味重的可以加點鹽、糖調味），放冰箱冷藏即可。

椒鹽玉米筍

食材：
玉米筍 1小包

調味料：
蒜仁 3-5瓣
辣椒 1-2根
蔥 1枝
白胡椒粉 少許
花椒粉 少許
鹽 1/4小匙
檸檬汁 少許

作法：
1. 蒜頭及辣椒切末、蔥切蔥花。
2. 水燒開加點鹽、油，玉米筍放入滾水中，煮6-8分鐘，撈起後瀝掉水分。
3. 放入保鮮盒中，加上蒜末、辣椒末、蔥末、白胡椒粉、花椒粉、鹽、檸檬汁，搖晃讓醬汁均勻裹上，放冰箱冷藏即可。

涼拌菠菜

食材：
菠菜 1把

調味料：
日式醬油
烏醋
柴魚片 少許
芝麻 少許

作法：
1. 煮一鍋水，水滾加鹽、油，放入菠菜，1分多鐘後撈出擠掉水分，切成段。
2. 淋上日式醬油、醋，撒上芝麻跟柴魚片（或改放芝麻醬），放冰箱冷藏即可。

168懶人料理,酸辣土豆絲,椒鹽玉米筍,涼拌菠菜（圖／168懶人料理）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女友「內衣歪一邊」胸部還有口水味　男友一查怒告
YTR開藍寶堅尼飆速拍片撞車　5歲弟慘死
小S也被大哥騷擾過！　「演藝圈黑料」全抖出
拿老公錢裝冷氣「娘家39萬、婆家10萬」！全場砲翻
士院法官遭爆性騷　疑本尊發毒誓反擊
梅雨掰了！下周好熱飆36度　午後陣雨轟2地「端午警戒區擴大」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏天開胃！　3道清爽涼菜「水煮拌醬料」超簡單

中原大學暑期5支志工隊授旗　深入偏鄉跨國獻愛心

下半年結婚運旺　4星座能遇正緣

林口長庚醫院端午送關懷　大小朋友健康飲食指南報您知

玩農遊賺最大！投票最愛的觀光亮點　抽台灣大禮包免費暢遊一整年

「腳趾甲8種變化」反映身體狀況！醫示警出現一徵兆：恐是癌

愛吃「豬肉1部位」他險心梗喪命！無毒教母驚：膽固醇含量最高

國民媽媽于子育台南演講　「歸零、歸零再歸零」暢談人生經歷

視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

「3星座」下半年苦盡甘來！摩羯遇富桃花　第1名事業突破又發財

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

夏天開胃！　3道清爽涼菜「水煮拌醬料」超簡單

中原大學暑期5支志工隊授旗　深入偏鄉跨國獻愛心

下半年結婚運旺　4星座能遇正緣

林口長庚醫院端午送關懷　大小朋友健康飲食指南報您知

玩農遊賺最大！投票最愛的觀光亮點　抽台灣大禮包免費暢遊一整年

「腳趾甲8種變化」反映身體狀況！醫示警出現一徵兆：恐是癌

愛吃「豬肉1部位」他險心梗喪命！無毒教母驚：膽固醇含量最高

國民媽媽于子育台南演講　「歸零、歸零再歸零」暢談人生經歷

視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

「3星座」下半年苦盡甘來！摩羯遇富桃花　第1名事業突破又發財

萁媽健康亮紅燈「恐失智」！　術後近況曝…1狀況讓黃鐙輝超安心

男業務上班腳踏5條船　育嬰室性愛、車震全來！女友怒公開不雅內容

健行科大「新住民能源教育輔導研習」　期桃園節電教育無缺口

黃鈞麟腳程不輸宋晟睿　許峰賓要頒「盜本壘」獎

遊沖繩前必看！體驗沖繩潛水、浮潛等水上活動需慎選店家

邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己！自曝「包色狂人」喜歡就全部帶走

楊丞琳開唱前「李榮浩11字超甜放閃了」❤️　

敖犬自爆吃飯怪毛病「醫生說算絕症」　釣出一排網友同感：我也是

女友下班「內衣歪一邊」！胸部還有口水臭味　男友一查怒告

南亞商機迎春燕　貿協印度、孟加拉拓銷團創逾500萬美元商機

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

日本必買10大價差商品曝光　保健食品排第二

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

「2水庫」進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

會想體驗越式洗髮？　過來人曝1服務不舒服

更多熱門

相關新聞

蒜蓉蛤蜊好肥美　露營菜秒上桌

蒜蓉蛤蜊好肥美　露營菜秒上桌

《168懶人料理》近日示範，只需要蛤蜊、蒜、薑、蔥、辣椒、日式醬油和米酒等食材，即可輕鬆將「蒜蓉蛤蜊」端上桌，簡單程度可說「有手就會做」，肥美可口是露營食譜的新選擇！

法式起司吐司會牽絲　2步驟上桌

法式起司吐司會牽絲　2步驟上桌

火鍋料變鈴鈴蝦捲　酥脆感很獨特

火鍋料變鈴鈴蝦捲　酥脆感很獨特

會牽絲　高麗菜煎餅升級披薩口感

會牽絲　高麗菜煎餅升級披薩口感

剩吐司變甜點！吐司布丁柔嫩滑順

剩吐司變甜點！吐司布丁柔嫩滑順

關鍵字：

168懶人料理椒鹽玉米筍酸辣土豆絲涼拌菠菜

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

獨／僅花50元爽抱4.08億！大樂透頭獎幸運兒現身　中獎彩券曝

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸

公托童生殖器潰爛　師用腿壓人爽玩手機

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面