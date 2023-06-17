夏天開胃！　3道清爽涼菜「水煮拌醬料」超簡單

記者黃君瀚／綜合報導

炎熱的天氣最容易讓人沒胃口，除了喝冰涼的飲料，不妨試試清爽的涼拌菜。《168懶人料理》近日示範3道食譜，只需要簡單的「水煮拌醬料」就可以做出酸辣土豆絲、椒鹽玉米筍和涼拌菠菜3款美味的涼拌菜。

酸辣土豆絲

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食材：

馬鈴薯 1-2顆

調味料：

日式醬油 4大匙（成品的顏色會淺一點）

辣油 1/2大匙

烏醋 2大匙

鹽 少許

作法：

1. 馬鈴薯切底部切掉一片，平口放在砧板上，避免滑手，切片後再切細條狀。

2. 切好的馬鈴薯條放鹽水浸泡，洗掉一些澱粉。

3. 水煮開後加點鹽，放入馬鈴薯絲，煮1分半左右。

4. 放入冰水冰鎮後，瀝乾水分。淋上日式醬油、辣油、烏醋（口味重的可以加點鹽、糖調味），放冰箱冷藏即可。

椒鹽玉米筍

食材：

玉米筍 1小包

調味料：

蒜仁 3-5瓣

辣椒 1-2根

蔥 1枝

白胡椒粉 少許

花椒粉 少許

鹽 1/4小匙

檸檬汁 少許

作法：

1. 蒜頭及辣椒切末、蔥切蔥花。

2. 水燒開加點鹽、油，玉米筍放入滾水中，煮6-8分鐘，撈起後瀝掉水分。

3. 放入保鮮盒中，加上蒜末、辣椒末、蔥末、白胡椒粉、花椒粉、鹽、檸檬汁，搖晃讓醬汁均勻裹上，放冰箱冷藏即可。

涼拌菠菜

食材：

菠菜 1把

調味料：

日式醬油

烏醋

柴魚片 少許

芝麻 少許

作法：

1. 煮一鍋水，水滾加鹽、油，放入菠菜，1分多鐘後撈出擠掉水分，切成段。

2. 淋上日式醬油、醋，撒上芝麻跟柴魚片（或改放芝麻醬），放冰箱冷藏即可。