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收容人想多閱讀紓壓　南投縣文化局與看守所簽合作備忘錄

▲南投縣文化局與南投看守所簽訂合作備忘錄，提升收容人閱讀資源。（圖／南投看守所提供，下同）

▲南投縣文化局與南投看守所簽訂合作備忘錄，提升收容人閱讀資源。（圖／南投看守所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

法務部矯正署南投看守所為推廣終身學習、提升閱讀風氣，以拓展收容人知識領域，與南投縣文化局於6月14日簽訂為期3年的合作備忘錄，由文化局長林榮森與看守所長陳育鼎共同簽署，希望讓收容人閱讀無障礙，南投地檢署檢察長黃元冠也特別蒞臨勉勵。

南投看守所轉述，收容人阿翰、阿威在該所個別教誨時提出，監禁期間想要透過閱讀以紓解壓力，欲自行購買書籍；該所聽見收容人心聲，積極與縣府文化局達成共識，協力滿足收容人的閱讀需求，並兼顧維護收容人的閱讀權利，使其不因受監禁而影響，同時也減輕家屬購買及寄送書籍之負擔。

▲南投縣文化局與南投看守所簽訂合作備忘錄，提升收容人閱讀資源。（圖／南投看守所提供）

看守所指出，該所收容人以公共危險罪及毒品罪佔大宗，這些類型物質成癮者的特性為挫折容忍度低，常藉酒精、毒品等來逃避現實，並紓減壓力；該所期能藉由推動「書香閱讀」合作計畫，培養收容人閱讀習慣，提升自我正向控制能力，取代對物質的依賴，以降低再犯。

林榮森表示，藉由閱讀行為，使收容人長期浸染於有益身、心的字海中，可激化大腦愉悅之正向能量，在潛移默化中啟迪其奮發向上的心志；陳育鼎說，很榮幸能與文化局跨機關合作打造良好閱讀平台，共同努力推動收容人培養閱讀習慣，讓知識豐足心靈，希望讓他們在藩籬中長出堅毅花朵。

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