身障舞團鳥與水舞集南投看守所演出　收容人感動：選擇堅持不放棄

▲由特殊障礙者組成的「鳥與水舞集」舞團受邀於南投看守所演出。（圖／南投看守所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內第一個結合特殊障礙者所組成的舞團「鳥與水舞集」，平時在全台各地的學校做巡迴表演，今天則受南投看守所邀請，前往為收容人作演出，為生命的迷途者打氣。

團長顏翠珍於2003年創立「鳥與水舞集」，她表示當初動機是想要給視障者、截肢者與侏儒患者等身障朋友突破框架的機會，不讓殘缺限制夢想，讓成員了解即使面對困難也不要輕易放棄；成員們也共同堅持藉由完美舞蹈呈現，用生命見證人生價值與愛的傳達。

收容人阿翰表示，看到舞台上成員有的只有一條腿，有的缺少一隻手臂，有的視力微弱，但仍在舞台上賣力旋轉著不完美的身體、詮釋出完美的舞蹈，就覺得人生不管遇到甚麼挫折，只要選擇堅持不放棄，「今天的大事也會變成明天的小事」；收容人小薇感謝舞集所有成員提供自身的生命見證，砥勵收容人，老天關一扇窗、就會開一道門，正視自己的長處跟優勢，得到力量及正面的啟發，就能走向光明的坦途。

南投看守所所長陳育鼎指出，感謝緯創集團贊助邀請該團成行，也有感於該團成員不因為身體先天的缺陷而氣餒，也成為收容人生命教育最佳教材。



