假檢警騙1千4百萬元！　宜蘭警逮4人...還查扣手槍+手寫詐騙台詞

▲▼假檢警詐團主嫌李姓男子及另3名成員，被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名陳姓男子，遭惡劣假檢警詐團誆騙身分遭冒用，且涉及洗錢等經濟犯罪，而被詐騙1,418萬元，宜警專案小組經4個埋伏跟監，在「警察節」動員近40名精銳警力，逮獲詐團主嫌李姓男子及另3名成員，並起出詐團的土製長槍1把、非制式槍枝3支，50顆子彈等大量槍彈、教戰手冊手寫稿、新台幣16萬元等贓證物，李男等4人被依違犯組織犯罪條例、詐欺、槍砲彈藥管制條例等罪，移送偵辦。

宜蘭縣警局表示，今(112)年2月，宜蘭陳姓男子在住家接到詐欺集團以「假檢警」老梗詐諞，聲稱陳男身分遭冒用，且涉及洗錢等經濟犯罪，隔幾日，又有一黃姓檢察官以LINE加陳男為好友，並說涉犯案情相當嚴重，若要加快偵辦進度及確認資金，必須先將帳戶內資金匯到指定帳戶監管，陳男因善良守法怕誤觸法律，陸續將新台幣14,18萬元匯入詐騙集團所提供之4個帳戶，之後才驚覺遭詐騙，但千萬資產早已落入詐團手中，讓被害人心痛不已。

縣警察局局長林武宏獲知後，認為該詐團利用宜蘭鄉親「卡古意」且對公務機關較信任之心態，竟多次詐騙被害人高達新台幣1,418萬元，實在非常可惡，立即指示刑警大隊組成專案小組，案經專案小組清查，以李姓主嫌為首腦之詐騙集團，涉嫌指揮旗下成員以「假檢警方式」為詐騙手法，多次詐騙民眾得手，並以不斷變換機房及水房所在地以逃避警方查緝，非常狡猾。

經專案小組4個月餘日以繼夜之跟監蒐證，終於掌握詐欺集團落腳處，分別位於宜蘭冬山鄉一處民宅及桃園市區一棟高級大樓內，並於6月15日「警察節」當日，動員近40名精銳警力全力查緝，並趁其中一名詐團成員拿取「外送」時，當場控制並取得嫌犯高級大廈門卡，並趁其他機房幹部還在熟睡時一舉攻入，當場逮捕蔡姓、胡姓及鄭姓等3名詐騙機房成員。

▲▼警方查扣詐團的土製長槍1把、非制式槍枝3支，50顆子彈等大量槍彈、教戰手冊手寫稿、新台幣166,071元贓款等證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

另專案小組還在宜蘭冬山鄉機房，查扣土製長槍1把、非制式槍枝3支，50顆子彈等大量槍彈、贓款(共新台幣16萬元)、教戰手冊手寫稿、多本人頭帳戶及作案手機、電腦等，全案訊後即依違犯組織犯罪條例、詐欺、槍砲彈藥管制條例等罪，移請宜蘭地檢署偵辦。