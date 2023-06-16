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周杰倫10年前MV被挖　群架突嗆「吵什麼吵賴清德」釣出本人回應了

▲周杰倫台北小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲周杰倫10年前MV《退後》被網友挖出疑似藏著一句「吵什麼吵賴清德」。（圖／資料照）

 記者柯沛辰／綜合報導

流行天王周杰倫出道至今，有無數膾炙人口的經典歌曲。不過，近日有一名網友發現，在《退後》這首歌的MV中，有一幕路人突然嗆聲「吵什麼吵賴清德」。更令人沒想到的是，貼文還釣出民進黨總統參選人賴清德回應，引發網友熱烈討論。

有網友近日在Youtube重聽周杰倫10年前上傳的《退後》，MV開場是周杰倫扮演街頭混混，與另一派人馬爆發口角，雙方在現場相互叫囂，不料00:07秒時，背景突然傳出一句「吵什麼吵賴清德」，讓網友聽了很驚訝，還反覆聽好幾次確認。

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這段MV在社群上瘋傳，許多網友紛紛留言「靠北，IG自動字幕也是賴清德」、「真的不是謝龍介混在人群裡？」、「完蛋回不去了」、「從來沒有發現過」，但也有人分析，這句話應該是「吵什麼吵啊，戴眼鏡的」、「吵什麼吵賣冰的！」

值得一提的是，賴清德不僅在該篇貼文下方現身，還引用周杰倫另一首經典歌曲《安靜》的歌詞回應「我真的沒有天分，安靜的沒那麼快」，讓無數網友看完拍手叫好，忍不住驚呼「朝聖」、「本人直接被釣出來了」、「本尊居然出現了」、「太幽默了，我快笑死」。

▼賴清德現身回應。（圖／翻攝自IG）

▲▼周杰倫10年前MV被挖　群架突嗆「吵什麼吵賴清德」釣出本人回應了。（圖／翻攝自IG）

▼MV開頭0:07分傳出一句「吵什麼吵賴清德」。

 

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