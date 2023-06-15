　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防堵性騷賴清德上性平課　盼加強「受害者＆加害者追蹤輔導」

▲▼民進黨性別平等事務部15日下午舉辦第三場性平課程，邀請邀請高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻為黨主席賴清德、黨務主管授課。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天參與性平課程。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨性別平等事務部15日下午舉辦第三場性平課程，邀請邀請高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻為黨主席賴清德、黨務主管授課。賴清德會中表示，黃嘉韻會中提出5個做法，與民進黨目前處置方向99％吻合，其餘應加強「受害者跟加害者都要追蹤輔導」，對加害者進行教育，避免事件重演。

民進黨新聞部主任張志豪會後轉述賴清德談話，賴清德表示，「民進黨面對黨內的性平事件，我們是嚴肅面對、沒有大局為重的問題，而且我們也積極處理」，一方面要保護受害的同仁，而另一方面也希望，因此能夠建立一個更性別友善的職場環境，當然民進黨也能夠跟社會共同合作，在社會上建立一個更性平友善的環境，這是應該要努力的。

賴清德說明，這幾個目標也都在持續進行當中，包括幾個性平的案子，已經由主席室主任周威佑、副祕書長楊懿珊副祕及性平部主任李晏榕，三個小組已經都完成調查，也會進入性騷擾申訴處理委員會。

另外，賴清德表示，對於建立一個更友善的環境部分，立法院將在臨時會修法，「我們沒有迴避，作為政黨，我們以更積極的態度面對這次的性平事件」。

此外，賴清德會中有感而發說，黃嘉韻遭遇到了性平事件改變了她一生，想想看，如果她沒有遭遇到這事，人生將不一樣，性騷擾事件是違法的，基本上是有很重的罰則，對受害者也是一個非常大的傷害，黃嘉韻所提供的建議，跟民進黨目前做的改善方向，很大程度是一致的。

賴清德歸納說，黃嘉韻提了5個做法：第一，知道的時候一定要立案調查，不是當事人要不要的問題，一旦知悉就一定要立案調查；第二，是糾正和補救；第三，是對受害者給予保護並且提供心理諮商；第四，是徑一旦確定為性騷擾事件，要公佈處理以昭公信；最後，還要對雙方當事人追蹤輔導，避免情況再度發生。

賴清德補充，黃嘉韻老師所講的，和民進黨現在所做的，大概有99%是吻合的，那1%則是「追蹤和輔導」的部分，而且要注意是「受害者跟加害者都要追蹤輔導」，這有一點是對加害者的教育，讓他知道他不對，讓他知道以後不要再發生，而不是單純的懲罰，行為人要接受性平教育，避免再度發生。

最後，賴清德說明，民進黨維持擴大申訴管道、秉持零容忍原則、建立一個未來更加友善的工作環境等3個原則，基本上，請性平部主任李晏榕將3堂性平課整理上網，未來主管或新進員工、地方黨部、民進黨黨公職新進同仁，都可以透過線上來進行性平教育課程。

▲▼民進黨性別平等事務部15日下午舉辦第三場性平課程，邀請邀請高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻為黨主席賴清德、黨務主管授課。（圖／民進黨提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報
「3款iPhone」快脫手！　專家：二手價估跌逾4成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防堵性騷賴清德上性平課　盼加強「受害者＆加害者追蹤輔導」

陸委會副主委：我朋友也要去「海峽論壇」　因為對岸說「要請客」

賴清德上性平課講師讚「可愛」　成全場唯一答對學員

侯友宜會晤漢學家黎安友　深談1小時兩岸關係防台海衝突

民進黨黨工涉性騷3案　李晏榕：明開記者會公布調查結果

推打詐1.5！通過「打詐五法」　蔡英文：掃除詐團有賴警察努力

生蠔吃到飽竟不給點改稱限量　消保官：需依約提供否則應標示

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

殺馬國女大生死刑撤銷　游淑慧：我們的司法出了問題

幕後／韓國瑜引發朱立倫、侯友宜兩派激辯？　國民黨爆路線之爭

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

防堵性騷賴清德上性平課　盼加強「受害者＆加害者追蹤輔導」

陸委會副主委：我朋友也要去「海峽論壇」　因為對岸說「要請客」

賴清德上性平課講師讚「可愛」　成全場唯一答對學員

侯友宜會晤漢學家黎安友　深談1小時兩岸關係防台海衝突

民進黨黨工涉性騷3案　李晏榕：明開記者會公布調查結果

推打詐1.5！通過「打詐五法」　蔡英文：掃除詐團有賴警察努力

生蠔吃到飽竟不給點改稱限量　消保官：需依約提供否則應標示

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

殺馬國女大生死刑撤銷　游淑慧：我們的司法出了問題

幕後／韓國瑜引發朱立倫、侯友宜兩派激辯？　國民黨爆路線之爭

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

海峽論壇助力台人開通電子支付　陳志勇：短期、長期均可辦

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

帶女友見家長！他要求配合「1家族傳統」情侶吵翻　PO文討拍被酸爆

浪費食物被抓到！大馬補習中心慫恿12學生「報復」　女童被狂鞭60下

羽毛鑽戒變魔術　Hearts On Fire套進單鑽戒更閃亮

18歲少女陳屍飯店！畢業旅行「遭前男友勒死」　臉書全是甜蜜合照

女子心情差！半夜全副裝備衝合歡西峰　友人報警緊急攔阻

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

傅崐萁駁餐會性騷！目擊者還原細節打臉了

侯友宜民調恐低到7月上旬　柯志恩曝內部數據：沒輸給柯文哲

餵藥案不是單一個案？　賴品妤爆：汐止學童驗出微量安眠藥

快訊／陳芳盈激動落淚！哭訴被朱凱翔網軍霸凌

朱凱翔酸她「紅包1200」　陳乃瑜反擊：很多你的受害者私訊我

公園處駐衛警性騷　北市懲處免職

快訊／買養樂多也報公帳！洩公務機密　監院彈劾前北市勞動局長

加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

台灣民意基金會民調：民眾黨22.2％超越國民黨20.4％

民進黨「自爆」還有性騷狼！ 　媒體人曝談話：好幾個名字在傳

嘉義鄉代被判當選無效！

拋「女性貼心車廂」　許淑華：台灣作為文明國家要有的細膩與體貼

侯友宜民調淪老三！他曝最大原因　「明顯流給柯文哲、綠營未得利」　

更多熱門

相關新聞

侯友宜會晤漢學家黎安友　深談1小時兩岸關係防台海衝突

侯友宜會晤漢學家黎安友　深談1小時兩岸關係防台海衝突

美國知名漢學家、哥倫比亞大學政治學系教授黎安友（Andrew J. Nathan）昨（14）日親赴新北市政府拜會市長侯友宜，雙方交換對當今兩岸情勢、美中台關係的看法。侯友宜重申，未來如果當選總統，將以中華民國憲法為基礎，重啟和對岸的事務性對話溝通及合作，致力維持現狀以降低兩岸緊張情勢。

民進黨黨工涉性騷3案　李晏榕：明公布調查結果

民進黨黨工涉性騷3案　李晏榕：明公布調查結果

幕後／韓國瑜引發朱立倫、侯友宜兩派激辯？　國民黨爆路線之爭

幕後／韓國瑜引發朱立倫、侯友宜兩派激辯？　國民黨爆路線之爭

盼接林飛帆選區　陳怡君：願對決王鴻薇

盼接林飛帆選區　陳怡君：願對決王鴻薇

侯友宜整合藍營大進補？　王金平7/5成立「厚友誼」後援會力挺

侯友宜整合藍營大進補？　王金平7/5成立「厚友誼」後援會力挺

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面