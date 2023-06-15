防堵性騷賴清德上性平課　盼加強「受害者＆加害者追蹤輔導」

▲賴清德今天參與性平課程。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨性別平等事務部15日下午舉辦第三場性平課程，邀請邀請高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻為黨主席賴清德、黨務主管授課。賴清德會中表示，黃嘉韻會中提出5個做法，與民進黨目前處置方向99％吻合，其餘應加強「受害者跟加害者都要追蹤輔導」，對加害者進行教育，避免事件重演。

民進黨新聞部主任張志豪會後轉述賴清德談話，賴清德表示，「民進黨面對黨內的性平事件，我們是嚴肅面對、沒有大局為重的問題，而且我們也積極處理」，一方面要保護受害的同仁，而另一方面也希望，因此能夠建立一個更性別友善的職場環境，當然民進黨也能夠跟社會共同合作，在社會上建立一個更性平友善的環境，這是應該要努力的。

賴清德說明，這幾個目標也都在持續進行當中，包括幾個性平的案子，已經由主席室主任周威佑、副祕書長楊懿珊副祕及性平部主任李晏榕，三個小組已經都完成調查，也會進入性騷擾申訴處理委員會。

另外，賴清德表示，對於建立一個更友善的環境部分，立法院將在臨時會修法，「我們沒有迴避，作為政黨，我們以更積極的態度面對這次的性平事件」。

此外，賴清德會中有感而發說，黃嘉韻遭遇到了性平事件改變了她一生，想想看，如果她沒有遭遇到這事，人生將不一樣，性騷擾事件是違法的，基本上是有很重的罰則，對受害者也是一個非常大的傷害，黃嘉韻所提供的建議，跟民進黨目前做的改善方向，很大程度是一致的。

賴清德歸納說，黃嘉韻提了5個做法：第一，知道的時候一定要立案調查，不是當事人要不要的問題，一旦知悉就一定要立案調查；第二，是糾正和補救；第三，是對受害者給予保護並且提供心理諮商；第四，是徑一旦確定為性騷擾事件，要公佈處理以昭公信；最後，還要對雙方當事人追蹤輔導，避免情況再度發生。

賴清德補充，黃嘉韻老師所講的，和民進黨現在所做的，大概有99%是吻合的，那1%則是「追蹤和輔導」的部分，而且要注意是「受害者跟加害者都要追蹤輔導」，這有一點是對加害者的教育，讓他知道他不對，讓他知道以後不要再發生，而不是單純的懲罰，行為人要接受性平教育，避免再度發生。

最後，賴清德說明，民進黨維持擴大申訴管道、秉持零容忍原則、建立一個未來更加友善的工作環境等3個原則，基本上，請性平部主任李晏榕將3堂性平課整理上網，未來主管或新進員工、地方黨部、民進黨黨公職新進同仁，都可以透過線上來進行性平教育課程。