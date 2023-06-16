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珍奶買1送1！4大超商「補班優惠」快看　哈根達斯雪糕第2件2折

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上皆推出補班咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

4天端午連假到來前，這周六（17）要先補班，4大超商就推出「補班優惠」為大家加油打氣，不僅有燕麥奶拿鐵、珍奶買1送1，還有美式4杯特價120元，等於單杯美式只要30元爽喝，另外，哈根達斯全品項雪糕也下殺「任選第2件2折」，趕快便宜買起來。

●7-11

7-11門市即日起至6月18日止推出CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA特大杯燕麥奶茶「任選買2送1」；同步還有「哈根達斯雪糕優惠」，6月17日、6月18日限定，哈根達斯雪糕全品項原價129元／支，活動期間下殺「任選第2件2折」（不加入抽抽樂活動），等於買2支雪糕折扣後約154元，平均單支約77元。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11哈根達斯雪糕全品項下殺「任選第2件2折」。

另外，OPEN POINT行動隨時取即日起至6月20日前也有一系列咖啡飲品優惠，如下：

1.CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠「每日限量2杯99元」
2.CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」每日限量買2送2
3.CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡／桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡「任選4杯225元」
4.CITY CAFE濃萃美式「4杯120元」
5.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵／CITY TEA燕麥奶茶／CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶「4杯210元」
6.CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵「4杯310元」
7.CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/焙烤榛果風味拿鐵/脆酷摩卡咖啡/巧克力可可歐蕾「4杯185元」

●全家

全家即日起至6月18日於全門市祭出「5大品項買1送1」，包括「Let’ s Café大杯燕麥奶拿鐵」、「大杯私品茶仙女珍珠醇奶茶」、「百事可樂」、「Cheers氣泡水」及「阿奇儂白巧戀乳雪糕」等都有，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯；加碼再吃「Fami!c霜淇淋任選買1送1」，提醒須使用全盈+pay支付才可享優惠。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家5大品項買1送1。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取即日起至6月18日推出Hi Café「特濃美式同品項買7送5」或「特濃拿鐵同品項買7送4」，冰熱可任選；另外，門市至6月18日前再加碼「Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯」，品項有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵。

●OK mart

OK mart即日起至6月17日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送1」優惠，且不限冰熱，加碼吃現煮銷魂大豆干第2件8折；除外，雲端商城OK mall至6月18日前也有「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送5、買20送12」限定好康，同樣不限冰熱。

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