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幼兒驗出BZD！將送質譜儀檢驗「一周內有結果」　費用衛福部出

▲▼新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐6/13說明報告結果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐說明報告結果。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

板橋幼兒園是否有餵食「巴比妥鹽」爭議未解，今天再傳出汐止一名幼兒尿液檢驗出現三級管制藥品「苯二氮平（BZD）」29ng/mL，雖然結果判定為陰性（低於200ng/ml），家長仍相當緊張；專家則建議應該進一步用質譜儀檢驗確認。衛福部今（15）日晚間證實，負責檢驗的部立台北醫院已開會決議委外進行質譜儀確認試驗，衍生費用由衛福部出。院方表示，若經家長同意，最快明日送檢，拚一周內有結果。

板橋幼兒園餵藥案引發恐慌，衛福部責成部立台北醫院成立專案協助幼兒檢驗與衍生醫療，有一名在汐止的家長帶孩子前往檢驗，發文指自己孩子被檢驗出微量安眠藥成份。台北醫院證實，這是1名6月9日就醫的幼童，雖然並無任何不適，但6月12日進行的尿液檢出BZD結果為20ng/mL，6月13日複檢結果為29ng/mL，兩次檢測結果皆小於閾值200ng/ml，結果判定為陰性。

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醫檢師表示，目前看到初步使用的尿液檢驗方法為「酵素免疫分析法」，這種方式的優點是快、便宜且容易取得，但驗出數值可能是相似結構物質而非毒物，僅能參考；毒物科醫師認為，免疫法偽陽性、偽陰性相當嚴重，不能直接證明是否有使用藥物。專家皆表達應進一步用「質譜儀檢驗」才能確認。

醫福會執行長林慶豐晚間受訪表示，這名檢驗出BZD的幼兒個案，數值仍有所疑慮，部立台北醫院已經決議將送質譜儀檢驗，衍生費用由衛福部來出，不讓家屬擔心。

部立台北醫院副院長郭憲華受訪表示，今天晚上衛福部召開會議，針對特別案例希望進一步瞭解，決定委外進行質譜儀檢驗，只要經過家長同意，最快明天送往立人檢驗所進行液相層析質譜儀(LC-MS)檢驗，該檢驗一般需要一周到三周時間，我們會拜託檢驗所盡量趕，希望一周內有結果，而每案檢驗費用約1000元。

林慶豐也提到，今天之後家長諮詢電話暴增，部立台北醫院現在已經開了4線電話，希望能服務到位。

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