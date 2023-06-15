傅崐萁涉性騷案又目擊者+1！　朱立倫：尊重申訴委員會與考紀會

▲朱立倫出席中華民國消防退休人員協會總會會員大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政壇性騷案連環爆，國民黨立委傅崐萁、陳雪生雙雙爆出性騷案，但目前都未退出2024立委大選，引發外界抨擊。黨主席朱立倫今（15）日被問及此事，他多次重申表示，國民黨尊重司法，也一切依照國民黨的考紀會以及申訴委員會的相關決定。朱也說，傅崐萁是國民黨重要黨員，很多活動都有見到。

傅崐萁日前被資深媒體人董成瑜爆出2014年在一場餐敘對其強抱、強吻頭部，董並點名前台北市長郝龍斌當時在座歷歷在目，郝卻表示不記得。近日，作家李桐豪公開證實自己當時在場目擊，並稱事件經過，就是董成瑜所描述的那樣。

面對傅崐萁性騷案出現新人證，此事已經交給國民黨的性平委員會及考紀會來處理，一切就尊重相關程序與證據。當媒體追問懲處最高會否到達開除黨籍？朱則重申，通通都是尊重申訴委員會跟考紀會最後的決定。朱也說，傅崐萁是國民黨重要黨員，很多活動都有見到。

至於陳雪生2020年在立法院議事攻防時用腹部頂撞范雲的背部，遭法院認定性騷並敗訴定讞，可國民黨仍允其參選立委，被外界質疑雙標。朱立倫對此再度重申，第一個國民黨尊重司法，另外一個則是一切依照國民黨考紀會以及申訴委員會的相關決定。