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紫南宮1年號召捐血逾5.8萬次稱冠中部　世界捐血日獲捐血中心表揚

▲竹山紫南宮111年催血有功，獲台中捐血中心表揚。（圖／資料照片，翻攝臉書「台中捐血中心粉絲團」）

▲竹山紫南宮111年催血有功，獲台中捐血中心表揚。（圖／資料照片，翻攝臉書「台中捐血中心粉絲團」）

記者高堂堯／南投報導

過去2年多在新冠肺炎疫情影響下，台灣面臨血庫儲量嚴重短缺的挑戰；不過南投縣衛生局指出，全縣仍有許多熱心的民眾和團體積極捐血，展現出令人感動的無私奉獻精神，其中竹山紫南宮以高達5萬8237次的捐血次數，和南投在地其他8家機構（公司）齊獲醫療財團法人台灣血液基金會台中捐血中心頒發111年度「捐血績優團體」獎。

台中捐血中心於昨天（6月14日）「世界捐血日」，表揚紫南宮、住商不動產中興新村店、南投郵局、九二一同濟會、道濟慈善會、山明獅子會、福爾摩沙園藝、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會以及財團法人18度C文化基金會等9家單位；此外，普台高中等則獲得「捐血績優學校、部隊」獎項，「捐血績優個人」部分，南投縣有100名女性和150名男性獲得「榮譽紀念章」的表彰。

▲台中捐血中心於南投各鄉鎮安排定點服務時段。（圖／南投縣政府提供）

▲台中捐血中心於南投各鄉鎮安排定點服務時段。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，紫南宮持續與台中捐血中心合作舉辦「捐血送錢母」活動，號召國人與土地公一起捐血救人做公益，去年捐血次數超過5.8萬次、募得近1456萬CC熱血，是中部地區捐血次數最多的團體。

衛生局長陳南松表示，捐血不僅是對社會的回饋，同時更是對自己身體健康的維護、增強身體的抵抗力，呼籲民眾攜手捲起袖子，共同參與公益，繼續為醫療用血募集的公益活動盡一份力量。

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