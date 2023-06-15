41歲「野獸」林志傑依然猛　3分球動作超鬼！球迷曝2字成功關鍵

▲野獸招牌三分秀，幫助勇士6戰封王締造冠軍3連霸。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北富邦勇士14日在PLG年度總冠軍賽第6戰，4勝2敗贏球締造史無前例冠軍3連霸，勇士精神領袖「野獸」林志傑也感動落下男兒淚，就有網友驚呼，林志傑今年已經41歲了，居然還可以在場上奮鬥，3分球依然很準，實力不減當年，身材也維持得很好，到底怎麼做到的？貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「跪求林志傑的訓練菜單」，林志傑在台籃已經是「GOAT」（史上最佳，Greatest Of All Time），且無庸置疑，41歲還可以打成這樣，真的很誇張；他觀察到，林志傑的投籃是屬於傳統，跳到制高點再出手的two motion shot，「理論上比較消耗腿力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO拍手大讚，但林志傑幾乎還是國內鋒線two motion投籃出手點最高的，而且還能搭配後撤步三分，「真的超級扯」，很好奇林志傑的訓練菜單，「不可能只靠天生神力，感覺他應該是掌握了99.99%的人都不知道的訓練方式，才能保持成這樣，真的太鬼了，他會不會打到45歲呢？讓我們繼續看下去」。

▲林志傑下場後喜極而泣。（圖／記者林敬旻攝）

貼文曝光，網友認為「自律」是最大關鍵，「天生神力也佔很大一部分吧，好幾次飛超高抓板」、「你先把肌肉練得跟他一樣」、「天生神力肯定也有的，看看他早年生涯，中後期又開始自律，才變成長青樹」、「記得曾經看到傑哥過年回老家還在投籃，有夠自律」、「自律除了訓練，飲食也是很重要的」、「早期天生神力，現在自律在維持」、「他的訓練菜單給一般人，8成吃不消也練不起來」。

剛過41歲生日的「野獸」林志傑，在昨日的G6冠軍賽，全場狂飆23分、5籃板、7助攻，成為球隊贏球關鍵要角。林志傑下半場狂飆17分，包含第3節三分球3投3中獨拿11分，在下半場徹底燃燒，成為勇士寫下冠軍3連霸的重要功臣。賽後林志傑表示，「我們把最難的冠軍拿下了！」