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台灣防疫失敗？李秉穎說話了：我們還好好在這「死亡率很低耶」

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠疫情目前正處於高原期。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

衛福部12日公布111年國人死因統計結果，其中「新冠肺炎」從前年排名第19名躍升至第3位。對此，有公衛專家痛批，新冠有藥、有疫苗「是不該死的傳染病」，直呼政府防疫失敗。台大醫師李秉穎也在節目中回應了「我認為（防疫）是成功的啊，我們都好好在這邊，防疫失敗搞不好什麼人就不在了，我們死亡率很低耶。」

資深媒體人周玉蔻今（15）早在節目新聞放鞭炮中引述台北仁濟醫院總院長李龍騰臉書發文，指出將新冠肺炎列入「十大死因排行」本身就不合理，因為很多國人確診過世可能出自於其他原因，或是於送醫急救時被感染。此外，公衛專家詹長權則認為，新冠有疫苗可預防、有藥物可治，是不該死的傳染病，是防疫失敗的證明。

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周玉蔻好奇地問「醫院把它（死因）列為新冠，是有補助嗎？或是有其他動機會讓它列入死亡？這樣可以證明防疫失敗？」

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎對此回應，「所有國家新冠都是死亡率前3名，疫情嚴重時候甚至第2名、第1名，放在前3名不代表新冠死亡率超高。」他認為，應比較各國因新冠而死亡之比例，疾管署曾清楚說明「死亡發生率，我們是先進國家倒數幾名」，因此不能單看排行。

▲▼李秉穎接受周玉蔻專訪。（圖／截自《新聞放鞭炮》YouTube）

▲李秉穎在節目中大讚台灣防疫是成功的。（圖／截自《新聞放鞭炮》YouTube）

「我們是幾十個國家的倒數第幾，你怎麼能說是防疫失敗？」李秉穎嚴正地說。並指歐美很多國家死亡率都比台灣高，在疫苗還沒發展出來前疫情就已大規模擴散，且控制得不如台灣好，即使沒有這數據他自己也知道台灣新冠死亡率「一定比別國低」。

李秉穎坦言，新的大突變病毒一出來所造成的死亡無可避免，至於有人認為「很多人不是直接死於新冠」他並不認同，因新冠所引起的併發症也必須歸於新冠，他舉例「新冠發作有時會併發中風，最常併發是細菌性肺炎，你不能說不是新冠。」

李秉穎表示，新冠死亡率偏高在所有國家都是事實，這並非防疫成功與否的指標，「排名不是指標，你的死亡率、整體民眾死於新冠的比例，我們遠低於其他國家，就是防疫成功！」

對於詹長權的質疑，李秉穎以流感為例，其有抗病毒藥物也有疫苗「還是會死亡」，疫苗保護效果及抗病毒藥物效果都並非100%，若未能即時治療效果更差。反觀新冠，新冠藥物侷限於高風險族群、重症患者，無法在所有患者輕症初期即投藥、一確診即注射很高價的藥品，「即使可以做到這樣，也不可能沒人死亡」。

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲李秉穎奉勸未打疫苗的國人盡速接種。（示意圖／記者李毓康攝）

被問到認為台灣防疫是成功或失敗？李秉穎相當有自信的說，「我認為是成功的啊！我們都好好在這邊，防疫失敗搞不好什麼人就不在了。」並直呼「我們死亡率很低耶」。

不過，李秉穎也直言，未來5、6年新冠仍隨時隨地的籠罩在國人的生活裡，最主要危害的族群就是患有潛在疾病的長者及未打疫苗的人。他說，有些老人對於疫苗的效果不好，直到現在仍有些人一劑都未接種、也沒確診過，未來個案數就會慢慢蹦出來。

李秉穎不諱言地說，只要還繼續活在地球上，總有一天會碰到新冠，可能是3、4年後，染疫後有很高機率會變成重症，因此再次呼籲所有人都應該施打疫苗。

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