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土耳其擋瑞典！　強硬要求想入北約先管好「恐怖分子」

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段再擋瑞典入北約。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段14日表示，除非瑞典當局阻止反土耳其示威在斯德哥爾摩舉行，否則不要期待下個月的北約峰會上，土耳其會亮綠燈允許其入盟。

路透社報導，艾爾段13日在從亞塞拜然返回土耳其的飛機上告訴記者，只要「恐怖分子」繼續在斯德哥爾摩進行對土耳其的示威抗議，土耳其就不會同意瑞典加入北約，14日與瑞典官員在安卡拉（Ankara）的會談中，也再次強調土耳其明確的立場。

艾爾段與土耳其、瑞典、芬蘭、北約官員於14日在安卡拉進行會談，針對土耳其阻擋瑞典入北約一事進行協商。瑞典首席談判官史坦斯壯姆（Oscar Stenstrom）表示，和土方官員會談進行得不錯，將會繼續協商，但並未有任何新進展。

艾爾段在一份聲明中表示，去年在馬德里經三方同意，瑞典做出的進展，也在本次的會談中被提起。與會方同意對瑞典取得北約資格，繼續合作進行「預期的具體步驟」。

俄羅斯侵略烏克蘭引發歐洲國家緊張，除了東歐前蘇聯國家外，與俄羅斯接壤的芬蘭，以及歷史曾與俄羅斯爆發戰爭的瑞典，都一改先前立場，提出加入北約。儘管土耳其在今年3月同意讓芬蘭加入北約，但仍將瑞典擋在門外。

土耳其指控斯德哥爾摩當局包庇庫爾德工人黨（PKK），雙方因立場不同難以互相退讓。庫爾德工人黨是一個民族分離主義組織，為了達成政治目標，不惜對軍事目標甚至平民動用武力，因此被土耳其、北約、美國、歐盟等視為恐怖組織。

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