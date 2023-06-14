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聯準會連10次升息後6月料暫停　但7月「再度升息」仍為選項

▲▼ 美元,美鈔。（圖／CFP）

▲聯準會連10次升息後可能在6月暫停，但7月再度升息仍為選項。（圖／CFP）

文／中央社

美國聯邦準備理事會將在今天宣布，是否繼續推動連續第11次升息，以因應高通膨；或者這次將跳過升息，讓決策者有更多時間來評估美國經濟。

法新社報導，分析師和投資人普遍預估，聯邦公開市場委員會（FOMC）將投票維持利率不變，但也保留7月若有必要時再度升息的空間。

高盛（Goldman Sachs）經濟學家在最近給客戶的報告中寫道，聯邦準備理事會（Fed）領導階層已釋出訊息，認為暫停升息是謹慎的做法，因為已實施升息的滯後效應以及銀行信貸收緊所造成影響兩項因素帶來的不確定性，增加意外過度緊縮的風險。

儘管通貨膨脹率仍高於聯準會的2%長期目標，但近幾個月來有所放緩，這導致一些聯邦公開市場委員會成員呼籲今天暫停升息。

聯準會理事傑佛森（Philip Jefferson）上個月底說：「在即將召開的會議跳過一次升息，將讓聯邦公開市場委員會能看到更多數據，再決定額外緊縮政策的程度。」

即將升任聯準會副主席的傑佛森指出，這樣的作法「不應該被解讀為我們已經達到這個（升息）週期的最高利率」。

聯準會自2022年3月開始升息對抗通膨以來，已將基準放款利率提高5個百分點。

從那以後，通貨膨脹似乎已經達到高點，而經濟則顯出放緩的跡象，儘管勞動力市場仍然保持驚人的韌性。

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