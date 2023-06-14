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快訊／新竹21歲駕駛自撞身亡　乘客1人骨折、1人搶救中

▲▼竹縣3工人收工返家自撞！21歲駕駛不治　1人骨折、1人搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲這起車禍造成21歲駕駛送醫不治，1名乘客骨折，還有1人還在手術搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐地區14日傍晚發生一起自撞車禍，21歲廖姓男子駕車自撞，傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。另外2名乘客一人骨折送醫，另一人頭部撕裂傷、大腿骨折且意識不清，正在手術室搶救。詳細車禍發生原因，仍待警方調查。

新竹縣消防局17時52分獲報，新豐鄉後湖村34-3號發生一起自撞車禍，立即派遣湖口及新豐車組共4車8人前往搶救。搜救人員到場後，發現3名傷者受困車內，且21歲廖姓駕駛傷勢嚴重，已無呼吸心跳，緊急將人送醫，但廖到院仍宣告不治。

另外，19歲曾姓男子頭部撕裂傷、大腿骨折，送醫後還發現腹部有嚴重傷勢，目前仍在手術室急救，尚未脫離險境。至於20歲蘇姓男子，左大腿骨折，是3人中傷勢最輕的。

經初步了解，三人是裝修工人，結束白天工作後一起駕車返家，結果不明原因失控自撞，導致廂型車嚴重毀損、外觀難以辨識，車廂內的油漆桶、工具也散落滿地。

同一時間，還有另一組同事共乘另一輛車行駛在附近，見到廖男自撞後立刻停車呼叫救護車，三人的家屬都已趕抵醫院，至於詳細車禍發生原因，仍待警方後續調查。

▲▼竹縣3工人收工返家自撞！21歲駕駛不治　1人骨折、1人搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼3人疑為裝潢工人，車上還載有油漆桶等工具，於返家途中發生嚴重車禍。

▲▼竹縣3工人收工返家自撞！21歲駕駛不治　1人骨折、1人搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

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