吳釗燮捷克演說：台灣需要「歐洲朋友」的支持　來維持現狀

▲外交部長吳釗捷克演說提到，台灣需要「歐洲朋友」的支持來維持現狀。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

台灣外交部長吳釗燮出訪捷克，應邀出席「2023年歐洲價值高峰會」發表演說時提到，為了確保兩岸台灣海峽的現狀並維持和平穩定，台灣需要歐洲國家的支持。

根據《路透社》報導，吳釗燮14日在布拉格演講時表示，「為了使台灣保持強大和有抵抗力，並有勇氣繼續維持現狀的政策，我們確實需要來自歐洲朋友的支持。」

吳釗燮表示，台灣正在從俄羅斯入侵烏克蘭中吸取教訓，以增強對中國的抵抗力。

吳釗燮說，「對於世界上的許多觀察家來說，（中國軍隊）的入侵可能不是即將發生或不可避免的，台灣和其夥伴正試圖阻止這種情況發生。」

▲吳釗燮提到，中國正試圖以「不戰而屈人之兵」的方式對付台灣。（圖／路透）



吳釗燮說，「但中國正在遵循《孫子兵法》，試圖在不發生戰爭的情況下壓垮敵人。就在我們說話的時候，中華人民共和國仍在繼續展示軍事力量，以威嚇台灣，包括派遣軍機和軍艦越過台灣海峽的中線。」

吳釗燮在談到烏克蘭衝突的全球影響時表示，如果供應鏈中斷，台灣海峽的戰爭對歐洲可能會產生「衝擊波」。

吳釗燮指出，「如果台灣海峽爆發戰爭，世界上大約一半的貨櫃船，和超過90%的最先進的電腦或半導體晶片的生產，都將受到嚴重的影響。」

吳釗燮還警告說，「俄羅斯和中國在西太平洋地區的軍事演習中合作越來越多，最近一次是上周，俄羅斯在遠東地區的軍事實力，似乎仍然相對完好」。

《路透社》在報導中分析了台灣的外交現況，台灣除了與梵蒂岡之外，沒有與任何歐洲國家具有正式的外交關係，但保持了廣泛的非正式關係，中東歐國家尤其熱衷於向台灣表達支持，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，他們不顧北京對此類接觸的憤怒，減少了台灣的外交孤立。