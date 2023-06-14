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大陸 大陸焦點 特派現場

21歲妹搭地鐵遭鐵捲門砸中！頭骨「大面積破裂」命危　母還原現場

▲▼女子遭鐵捲門砸中腦袋，導致頭骨大面積破裂。（圖／翻攝微博）

▲21歲女遭鐵捲閘門砸中腦袋，導致頭骨大面積破裂。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

湖南長沙近日發生恐怖意外，一名21歲女子到長沙開福寺站準備搭乘地鐵，沒想到入口處的鐵捲閘門墜落，直接砸在她身上，導致人當場失去意識，目前仍未脫離險境。事後廣鐵集團出面說明案情，卻因為形容「刮碰受傷」而遭網友痛罵，最後改為碰撞受傷，目前案件仍在調查當中。

綜合陸媒報導，女子12日經過地鐵開福寺站時，遭到脫落的鐵捲閘門砸中，當場失去意識暈倒在地，周圍的目擊民眾也被嚇得不輕。

事後，廣鐵集團長沙火車站出面回應，一名女性路過開福寺站出站口時，遭到脫落的鐵捲閘門「刮碰受傷」，第一時間已被送往醫院救治、生命象徵平穩，站方已深表慰問，並對原因展開調查。

不過，這項聲明曝光以後，立即遭到網友撻伐，因為從照片中可以看見，女子倒在地上一動也不動，跟所謂的「刮碰受傷」應該相差許多，為何會用這麼輕描淡寫的字眼帶過。站方疑似不斷遭到攻擊，因此將「刮碰受傷」改為「碰撞受傷」。

▲▼女子遭鐵捲門砸中腦袋，導致頭骨大面積破裂。（圖／翻攝微博）

▲女子遭鐵捲門砸中腦袋，導致頭骨大面積破裂。（圖／翻攝微博）

對此，遭砸女子的母親出面表示，這兩天一直在忙搶救的事宜，是經過提醒才知道事件已在網路上發酵。

遭砸女子的母親還原現場情況，當時鐵捲閘門無預警砸落，當場砸到女兒的腦袋，所幸因為閘門體積大，被台階稍微擋住，才沒有把人壓到，不過女兒的情況也不容樂觀，送醫時心率急遽下降，還有一側瞳孔放大，醫師也下達了病危通知書，並緊急動了手術。

在手術的過程中，女兒顱內大出血，達到1,800毫升，頭骨也因此被砸裂，腦組織受到擠壓、腦中線偏移，還從腦袋裡取出了大片頭骨，讓人不忍直視，後續還要安裝人工頭骨。

目前遭砸女子的手術已經動完，但仍在加護病房搶救當中，尚未脫離生命危險，後續的治療過程漫長且艱辛，醫師也告知「會留下後遺症」。遭砸女子的母親崩潰地說，目前仍在監護室等候，希望還沒滿22歲的女兒能夠平安、健康出院，她也會每天更新治療情況，希望廣大網友能夠繼續關注。

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