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畢冊沒亞斯兒名字和獨照！母怒批：怎忍心讓他毫無存在感

一名患有自閉症的畢業生被發現，紀念冊裡頭沒有個人獨照和名字，氣得家長致電給校長投訴。（示意圖／Pexels）

▲一名媽媽控訴，過去3年，她的孩子在教室宛如過客一般。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

每年6月份都有許多畢業生離開校園，此時除了與多年同窗好友、師長離別而生的不捨，還有拿到畢業紀念冊當下，回味過往種種經歷的感動。然而，一名家長控訴，新竹縣某私立高中發放的畢業紀念冊裡頭，居然不見自家兒子的獨照和姓名，只得在團體照和一張4人合照尋得他的身影；此事讓這名家長不禁痛批，「老師妳怎麼忍心讓他毫無存在感？」所幸校長得知實情立刻承諾，會重新印製一本有孩子名字和獨照的畢業紀念冊給他們。

這名家長在臉書發文表示，她在兒子畢業典禮回到家後，急忙翻開那本被塞在書包的畢業紀念冊，孰料經過仔細搜索，遲遲未見自家兒子得名字和獨照，氣得直接把它丟進家中的紙類回收箱。直到恢復冷靜，她才又默默撿回手中，最終在團體照和一張4人合照尋得兒子的身影，證明兒子真的存在於那個班級。

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家長表示，由於她的兒子是自閉症，因此過往3年，兒子一直都是教室裡的「客人」，「我一直跟導師溝通，希望孩子們能夠對他友善一點，不要老是說他是神經病，不要在教室妳拿飛盤丟他，不要在他的座位前面丟球，造成他的心理恐懼。上體育課時也不要不小心把球朝他在的方向丟，結果老師的回答總是，孩子們不是故意的很多事都是他自己誤會了！於是他的名字沒有出現在畢業紀念冊上，好像也是很好的誤會。」

如今此事一出，也讓這名家長痛批，「老師妳怎麼忍心讓他毫無存在感？妳所說的那些誤會，造成我孩子恐懼到學校的誤會，真的只是誤會嗎？還是妳放任之下的結果？」所幸校長接獲家長的來電後，立刻指明了補救的方式，也承諾會請廠商重新印製，一本有孩子名字和獨照的畢業紀念冊給他們。

（圖／翻攝自「竹北人有事嗎」臉書）

▲該名媽媽的PO文。（圖／翻攝自「竹北人有事嗎」臉書）

對此，校方14日上午11時以聲明強調，畢業紀念冊的個人照片為尊重孩子意願製作，校方後續尊重家長的訴求，協請廠商協助印製一本。至於該生就學3年期間，輔導處有提供適性輔導機制協助適應校園生活，並尊重家長及孩子意願調整班級融入校園生活，更由專業特教老師入班輔導。網友以訛傳訛不僅傷害到學校、老師，也會造成家長及學生的二度傷害。

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