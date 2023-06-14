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大陸 大陸焦點 特派現場

睡夢中遭蜈蚣咬！女子痛醒驚見「嘴唇腫脹如香腸」...嚇得急就醫

▲▼ 。（圖／）

▲女子被蜈蚣咬後，嘴唇腫得像香腸，還伴隨著劇烈疼痛。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸江蘇一名女子，日前半夜睡覺時突遭到蜈蚣咬痛醒，幾秒後她的嘴唇竟腫脹得像香腸一般，且伴隨著劇烈疼痛，嚇得她立即前往醫院急診治療。

大陸江蘇常州一名女子，本（6）月12日半夜在睡夢中時，突然感覺自己的嘴唇被咬了一口，當下直接痛醒，後來她便在自己的被子上發現一條蜈蚣。女子表示，因為自己是學醫的，發現自己遭蜈蚣咬後，立即用肥皂清洗傷口，隨後前往醫院急診救治。

女子指出，自己被咬後，嘴巴馬上就麻掉沒感覺，同時伴隨著胸悶的情況。她呼籲大家，要是未來發生類似情況，一定要立即就醫，才不會因此丟失性命。

消息一出也引起網友紛紛留言表示「蜈蚣蟑螂蜘蛛什麼的可不可以從世界上消失」、「如果是張嘴睡覺的那種人，估計蜈蚣都直接爬到嘴裡面了」、「我耳朵被咬過，肉都少了一小塊，當時臉很紅，還以為中毒了」、「好可怕，還好沒有從鼻孔鑽進去」。

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