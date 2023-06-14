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「連7年調漲基本工資」　蔡英文：有助帶動整體薪資成長

▲▼總統蔡英文出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會第四次會議」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會第四次會議」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日下午出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會第四次會議」時指出，從今年元旦開始，基本工資再次調升，這是她上任以來，連續7年調漲基本工資。此外，政府已經連續4年撥補挹注勞保基金，也擴大租金補貼以及推動公共通勤月票，減輕勞工朋友的生活負擔，7月1日北中南三大生活圈月票就要上路。

蔡英文表示，今天是全國產業總工會會員代表大會，她很高興能跟大家共襄盛舉，也要特別恭喜52位獲得表揚的優秀工會幹部以及會務人員。全產總成立20多年來，已經有34個會員工會，超過30萬名會員，非常不簡單。全產總除了一直為勞工發聲，也持續提供政府政策建議，讓整體勞工權益能夠不斷提升。

蔡英文指出，今天的得獎人來自許多不同領域，包括交通、石油、金融、水電等產業，感謝大家不論身處在哪個行業，都在第一線捍衛勞工朋友的權益，積極為勞工朋友服務，也成為勞資之間非常重要的橋梁。

蔡英文說，她要藉這個機會跟大家報告，這幾年來，政府對於提升勞工權益所做的努力，從今年元旦開始，基本工資再次調升，月薪調整到26,400元，時薪也調整到176元，這是她上任以來，連續7年調漲基本工資，「基本工資調漲，也有助於帶動整體薪資的成長」。

蔡英文表示，同時也幫大家減稅，5月報稅季剛過，大家應該有注意到，今年綜所稅四大標準扣除額都有提升；另外，參加勞退新制的勞工，可以在每月工資6%範圍內，自願提繳退休金，提繳的金額也免計入薪資所得課稅。這是希望幫助勞工朋友既能減稅，又可以累積儲蓄，讓退休生活更有保障。

蔡英文提到，為了照顧職災勞工朋友，「職業傷病診治專責醫院」及「職災職能復健專責醫院」在今年正式上路，提供職災勞工朋友更全面的醫療及重建服務。

蔡英文指出，大家都很關心的勞保議題，她也要跟大家報告，政府已經連續4年撥補挹注勞保基金。從2020年開始，共撥補1,470億元，行政院也已經承諾明年會繼續撥補1,000億元。過去的政府沒有撥補，勞保是政府辦的保險，做出這些努力，就是希望勞保能穩健運作下去，希望能夠找到更多的財源，讓勞保基金可以更穩固，讓大家沒有後顧之憂。

蔡英文表示，現在進入疫後經濟的復甦階段，政府也透過疫後特別預算，協助中小企業升級轉型，給企業和勞工更多的支持，除此之外，為了因應升息，政府全額吸收學貸、青創及紓困貸款增加的利息，降低升息的影響，也擴大租金補貼以及推動公共通勤月票，減輕勞工朋友的生活負擔，就在下個月1日，北中南三大生活圈月票就要上路。

蔡英文說，一方面希望能夠創造一個好的環境，讓企業願意、也有能力給勞工加薪，另一方面，也用政府的財源，從稅、生活津貼及交通補助等各方面，降低勞工朋友的負擔。

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