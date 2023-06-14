染毒癮缺錢水電工抱團！先偷貨車再竊電纜　蔡英文亡父墓園也遭殃

▲林男與吳男偷取電纜變賣牟利，就連總統蔡英文父親長眠的墓園也受害。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市出現一群偷電纜集團，主嫌47歲林姓男子夥同34歲游男、53歲吳男，駕駛偷來的小貨車，前往新北、桃園地區無人看管的大樓、工廠以及偏僻山區偷取電纜線，經變賣分取贓款。經警方調查，就連總統蔡英文父親所長眠的新店青潭墓園也遭竊。日前警方將林男逮捕到案，並鎖定其餘共犯。

據了解，林男與游男、吳男之前在工地認識，分別都有水電相關專長，因林染上吸毒惡習，無法正常上班工作，因缺錢花用就將自己專長用在偷電纜線。今年4月初，林男在新北永和文化路偷取小貨車後，再與游男前往桃園某大樓地下室，剪斷電纜後偷走，再由游將偷來的小貨車丟置在新莊地區。

4月底，林男在新北樹林三龍街再次偷取小貨車後，與游男、吳男前往新北樹林中州街上某處工廠內，以相同手法偷取100公尺電纜線，再到存放處拿取上次所竊的電纜線，轉往桃園地區回收廠變賣，共賣得3萬6800元，全部所得並由3人均分。

5月底時，林男又缺錢花用，竟將目標鎖定總統蔡英文父親蔡潔生長眠的青潭墓園。林男再度偷取小貨車，夥同吳男前往新店翠峰路的青潭墓園，先破壞墓園監視器後，再偷取墓園內的電纜線，得手後立即前往桃園某回收場販售。

警方表示，因陸續接獲小貨車、大樓、工廠及墓園報案，立即成立專案小組，經調查釐清，發現林男涉有重嫌，經鎖定後聲請拘票，並於上周五（9日）前往桃園地區將林男逮捕，並循線逮捕同夥的游男、吳男，訊後，警方依加重竊盜罪將林男等3人移送新北地檢署偵辦。

▲墓園內暗藏在管線內的電纜，也遭林男破壞外部後偷竊。（圖／記者陸運陞翻攝）