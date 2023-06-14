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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院表決大戰！今開臨時會　大法官人事同意權案6／21闖關

▲▼立法院 全院談話會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃今天上午召開全院談話會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃14日上午召開談話會，處理召開臨時會事宜，朝野經表決通過時程，根據規劃，立法院預計於6月21日表決大法官人事同意權案，此前將舉行公聽會與審查會，另對於外界高度關注防治性騷「性平三法」修法，將於7月召開第二次臨時會，力拚7月底前完成三讀程序。

前總統馬英九任內提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，分別為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

民進黨團幹事長鄭運鵬會中表示，召開臨時會的目的是為了審查大法官人事同意權案，相信這4位學有專精、擁有實務經驗的人選，大家都很熟悉。他也說，有很多委員、社會各界對人選有不同意見，例如認為審查期間過短，不過，過去除了2003年有杯葛拖長時間，其餘包括前總統馬英九任內，都是在最短時間內即完成審查，以此推估時程，從5月30日人事案送入立法院，到臨時會最後一天6月21日，總共是22天，並沒有違反過去的經驗。

國民黨團總召曾銘宗說，國民黨團主張強力審查，要刷掉不適任的人選，尤其是尤伯祥，連民進黨立委蘇治芬都反對，呼籲民進黨立委們屆時拿出良知進行審查。他補充，立法院臨時會也將處理「性平三法」修法，國民黨團感謝各黨團同意其主張，在臨時會期間讓相關法制更周全，立法院應主動出擊，給受害者更多保障。

民眾黨立委陳琬惠質疑，大法官享有我國司法體系最崇高的地位，但是這次立法院臨時會只規劃1天公聽會、1天審查會，人民要如何相信這4位被提名人能夠成為《憲法》的守護者？她點名，朱富美的配偶是最高檢察署檢察總長邢泰釗，未來當檢察總長指派最高檢察官參與憲法法庭的時候，難道沒有利益衝突迴避的問題嗎？呼籲各黨團應該嚴格審查，絕對不能只是行禮如儀。

時代力量立委陳椒華也說，此次審查從總統府公布人選，到立法院預定要表決的時間，竟然連1個月都不到，請民進黨不要忘記，過去其在野時一再批判馬政府壓縮人事同意權審查的時程，不要現在執政了，就仗著投票部隊的優勢，一再壓縮審查的時程，「你們的作為就是在打臉過去在野的民進黨，就是把立法院當作立法局！」

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