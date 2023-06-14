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吳音寧回來了！　「我接受母親之河濁水溪、台灣價值的徵召」

▲吳音寧接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳音寧接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨今日中執會通過台北市大安區立委選舉與市議員苗博雅合作，另徵召前北農總經理吳音寧參選彰化第三選區，對手是國民黨的謝衣鳳。對此，吳音寧表示，願意接受鄉親、接受母親之河濁水溪以及台灣價值的徵召，她不畏懼謊言攻擊，只為了台灣更好，她願意承擔。

吳音寧今天下午在臉書發文表示，「我決定接受民進黨的徵召，參與彰化縣第三選區的區域立委選舉」，彰化是她的家鄉，她在這出生成長，出外求學打拚後，又回到這裡居住工作。這裡的水好、土好、氣候好，是台灣重要糧倉，從平原到海邊，盛產稻米、蔬菜、水果、畜產、漁產等；每一張台灣人的餐桌上，都少不了來自彰化家鄉的食材。

吳音寧表示，彰化擁有多采多姿的美食佳品；擁有歷史文化及國際級的生態環境；在每條大街小巷裡，都有勤奮的中小企業在默默努力，為台灣產業提供源源不絕的活力，且擁有得天獨厚條件，本應更有發展。

▲吳音寧接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

吳音寧指出，長期以來，彰化縣第三選區被台灣少見的三代家族政治勢力壟斷，不僅無法帶動地方進步，更限制住這裡多元發展的可能性，這些問題，多年來鄉親們點滴在心頭。

吳音寧進一步強調，她期盼這裡的農業更好、交通更好、教育更好、漁畜產業更好、醫療更好、環境更好、族群更好、文化更好。有更多創新的實踐，可以讓他們的人口回流，讓他們的子弟，在這一大片廣袤的鄉土地上，有公平的機會，大展所長。

吳音寧表示，因此她願意接受土地的徵召；接受鄉親的徵召；接受母親之河濁水溪的徵召；接受台灣價值的徵召，參與這屆彰化縣第三選區的區域立委選舉。哪怕接下來，將面臨多大的困難與挑戰；哪怕再一次，面對各式各樣的謊言攻擊，但為了台灣更好，她願意承擔。

▼吳音寧披戰袍迎戰謝衣鳳。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

▲吳音寧披戰袍迎戰謝衣鳳。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

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