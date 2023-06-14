熬夜喝冰鎮檸檬茶！45歲男子劇烈腹痛急送ICU　抽出200ml血脂保命

▲男子喝了一杯冰鎮檸檬茶後，竟引發急性胰腺炎差點送命。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸深圳一名男子，日前喝了一杯冰鎮檸檬茶後，出現嚴重腹痛，立即前往醫院檢查。沒想到竟意外發現他罹患急性胰腺炎，緊急送往加護病房救治，最終抽出200多毫升的血脂，救回一命。

根據陸媒綜合報導，大陸深圳一名45歲陳姓男子，平時經常熬夜、吃外食，沒想到，近日喝了一杯冰鎮檸檬茶後便劇烈腹痛。緊急就醫後，被醫生檢查出患有急性胰腺炎，立即轉入加護病房進行治療。

後續經過檢查後發現，陳男的三酸甘油酯已經超標正常人的200倍，之後院方立即使用雙重血漿過濾術，分離出200多毫升的血脂出來。接著經過一系列藥物救治後，陳男順利撿回一條命。

醫師指出，急性胰腺炎是一種非常嚴重的疾病，常見的誘因包括飲食不當、酗酒以及膽囊疾病等等。而此次陳男喝下冰鎮飲料成為了引發急性胰腺炎的誘因，加上陳男平時頻繁熬夜、吃外食，情況才如此嚴重。

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