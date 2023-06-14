國民黨副主席夏立言16日赴海峽論壇！　高思博、楊鎮浯隨行

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導



國民黨副主席夏立言16日將率團出席在中國福建省廈門市舉行的第15屆海峽論壇，國民黨今日指出，隨行成員還包括主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國民黨智庫內政法制組召集人高思博、國家安全組召集人楊鎮浯以及黨部工作同仁，一行人將於19日離開廈門返台。

國民黨強調，近期以來，美中台官方都釋放出希望和緩緊張關係、逐步恢復對話交流訊息，但目前兩岸官方管道仍持續中斷，許多重要問題都未能有效解決，包括開放航點與觀光。

國民黨指出，海峽論壇舉辦已逾15年，台灣民眾參與絡繹不絕，還包括綠營背景者，證明其為兩岸交流的重要平台，國民黨願承擔促成雙方對話與交流的責任，在海峽論壇為台灣發聲、為兩岸和平努力，推動兩岸關係往良性與和平的方向發展。

國民黨表示，促進兩岸人民相互理解與交流，應該是所有國內政黨的重要工作，經過3年疫情，解封後兩岸經社交流復甦方興未艾，國民黨將持續扮演維護台灣民眾權益、協助台商、台生及在陸生活台灣民眾與對岸相關部門溝通的角色。

國民黨指出，夏立言學養經歷俱佳，其致力於推動兩岸交流和平，貢獻卓著，是代表團長的適當人選。該團預計於16日上午出發，並於19日離開廈門返台。