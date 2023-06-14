　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「免職裙」熱銷6千件！直播主穿著帶貨被轟：身上寫著小三

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲胡繼勇小三身上穿的裙子，引起關注。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

大陸中石油旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執董兼總經理胡繼勇近日被拍到和小三牽手逛街，兩人因此先後遭公司免職調查，小三當時身上穿的裙子，被網友戲稱為「免職裙」，也引起一波搶購熱潮。近日一名直播主穿著「免職裙」帶貨，卻引來不少觀眾謾罵。

一名女直播主9日上午穿著「免職裙」替格力公司帶貨，當時直播間有3千多名觀眾，許多人留言謾罵「身上寫著小三」、「原來不在意與小三為伍啊」，還有人因為留言提醒裙子象徵外遇後，立刻被拉黑。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲直播主穿「免職裙」帶貨遭轟。（圖／翻攝自微博）

格力官方客服工作人員回應事件表示，女主播的行為肯定是為了博取流量，公司是不支持的，並稱該主播屬於外包團隊，是她的個人行為，「董明珠董事長也說過年輕人要有正確的三觀」。

根據《巴士的報》報導，「免職裙」是由2名年輕女子「陳綿羊」及「的蒙」的品牌在2年前推出，胡繼勇事件曝光後，短短幾天就湧入6千多筆訂單，不過也有不少業者立刻推出山寨版，價格僅賣數十元人民幣。

「的蒙」對此感嘆，雖然高興多年的努力好不容易被看見，暫時取得了一定成績，但也有很多挑戰，比如退貨率和折損率高，山寨產品侵權等，維權很難。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲淘寶已有不少業者推出低價版同款。（圖／翻攝自微博）

「的蒙」補充說明，裙子的銷量在6千條，但有2千條在發貨前就退訂了，剩下的4千條肯定也會有很大批會退貨退款，「有的顧客可能收到貨拍兩張照就會退」，預估最終成交量應該在1300條左右。

「陳綿羊」也說，「因為新聞流量進來的消費者是真的喜歡我們的裙子嗎？這種巨大的不確定背後，我們又將面臨多少退貨？」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「台新啦啦隊長」梓梓爆❤️上男演員！同居過夜全被拍
1億年前奇獸「哥布林鯊」現身宜蘭！全身粉紅露尖牙　身懷6幼鯊
快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路
5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」
5億高中生託夢？靈媒崩潰：之前言論都是我神智不清說的
6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」
台美貿易倡議首批協定投票　美眾院全票通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸「免職裙」熱銷6千件！直播主穿著帶貨被轟：身上寫著小三

大陸人開餐廳「拒接台灣人」　老闆娘開嗆：自稱Taiwanese都給我滾

18歲妹大考完才知「姊姊去世一個月」！一聽死因痛哭

痘痘亂擠下場曝！他手賤「鮮血噴射1小時」：用了400張衛生紙

香港大缺工　宣布輸入2萬名外籍勞工

宏都拉斯總統才見完習近平　陸海關：開放進口宏國咖啡豆、香蕉！

21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文曝光

巴勒斯坦總統阿巴斯訪華　期待中國在「以巴問題」發揮更大作用

地鐵站捲簾門「整根重砸」過路女乘客！目擊者嚇死：聲音像爆炸

香港比亞迪4店遭潑紅漆　疑涉及商業糾紛

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

大陸「免職裙」熱銷6千件！直播主穿著帶貨被轟：身上寫著小三

大陸人開餐廳「拒接台灣人」　老闆娘開嗆：自稱Taiwanese都給我滾

18歲妹大考完才知「姊姊去世一個月」！一聽死因痛哭

痘痘亂擠下場曝！他手賤「鮮血噴射1小時」：用了400張衛生紙

香港大缺工　宣布輸入2萬名外籍勞工

宏都拉斯總統才見完習近平　陸海關：開放進口宏國咖啡豆、香蕉！

21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文曝光

巴勒斯坦總統阿巴斯訪華　期待中國在「以巴問題」發揮更大作用

地鐵站捲簾門「整根重砸」過路女乘客！目擊者嚇死：聲音像爆炸

香港比亞迪4店遭潑紅漆　疑涉及商業糾紛

5億高中生墜樓案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！同居過夜全被拍…公司曖昧回應了

直擊魏如萱跟陳昊森「深夜親密回家」！離婚1年爆新歡　2線索揪曖昧戀

南韓怒批「中國戰狼」挑釁　執政黨嗆：像滿清袁世凱

快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路也受影響

遠東到歐洲地區4月貨櫃量年增11%　陽明歐洲線佔比高達四成

天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐

俄羅斯戰術核武到貨！　白俄總統盧卡申科：數天內部署

館長便當賣220元　怨民眾就不嫌鼎泰豐貴！最強菜販譙：XX比雞腿

「傅培梅家族」纏訟永康名店15年！　原因曝光

雲南伴娘「遭綁電線桿」　伴郎往腳底點鞭炮狂炸！

大陸熱門新聞

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭就知道

21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文

痘痘亂擠下場曝！他手賤噴血不止1小時

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

搭高鐵買到水齡16500年礦泉水　專家曝真相

見人就撞死傷者躺一路！25歲男一邊殺人一邊發文

40歲男辭8萬月薪！回家當「全職兒子」爽領2萬

陸海關：開放進口宏都拉斯咖啡豆、香蕉

非法向國外轉移資金！ 印度要沒收小米206.9億元

拖鞋打死倉鼠被捕　他：倉鼠也是老鼠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

好市多「百搭神鞋」下殺4折！女會員瘋搶

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

直擊／孫生落淚後首談「媽媽被嘴」

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

《黑澀會》鄭靚歆登記結婚了！　美魔女媽透視裝見證

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

台南海龜背甲有佛！眾人怒：這是殺生

4星座6月「職場貴人運」旺炸　升官、加薪齊來

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面