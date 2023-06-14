大陸「免職裙」熱銷6千件！直播主穿著帶貨被轟：身上寫著小三

▲胡繼勇小三身上穿的裙子，引起關注。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

大陸中石油旗下寰球工程項目管理（北京）有限公司的執董兼總經理胡繼勇近日被拍到和小三牽手逛街，兩人因此先後遭公司免職調查，小三當時身上穿的裙子，被網友戲稱為「免職裙」，也引起一波搶購熱潮。近日一名直播主穿著「免職裙」帶貨，卻引來不少觀眾謾罵。

一名女直播主9日上午穿著「免職裙」替格力公司帶貨，當時直播間有3千多名觀眾，許多人留言謾罵「身上寫著小三」、「原來不在意與小三為伍啊」，還有人因為留言提醒裙子象徵外遇後，立刻被拉黑。

▲直播主穿「免職裙」帶貨遭轟。（圖／翻攝自微博）



格力官方客服工作人員回應事件表示，女主播的行為肯定是為了博取流量，公司是不支持的，並稱該主播屬於外包團隊，是她的個人行為，「董明珠董事長也說過年輕人要有正確的三觀」。

根據《巴士的報》報導，「免職裙」是由2名年輕女子「陳綿羊」及「的蒙」的品牌在2年前推出，胡繼勇事件曝光後，短短幾天就湧入6千多筆訂單，不過也有不少業者立刻推出山寨版，價格僅賣數十元人民幣。

「的蒙」對此感嘆，雖然高興多年的努力好不容易被看見，暫時取得了一定成績，但也有很多挑戰，比如退貨率和折損率高，山寨產品侵權等，維權很難。

▲淘寶已有不少業者推出低價版同款。（圖／翻攝自微博）



「的蒙」補充說明，裙子的銷量在6千條，但有2千條在發貨前就退訂了，剩下的4千條肯定也會有很大批會退貨退款，「有的顧客可能收到貨拍兩張照就會退」，預估最終成交量應該在1300條左右。

「陳綿羊」也說，「因為新聞流量進來的消費者是真的喜歡我們的裙子嗎？這種巨大的不確定背後，我們又將面臨多少退貨？」