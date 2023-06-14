同一人？12年前「死亡之瞪」紅到國外！今見老公手護兒頭不氣了

記者閔文昱／綜合報導

12年前一名爸爸帶著妻小到球場觀賞中職「象猿大戰」，賽事進行到一半時，突然一顆界外球朝他飛來，不料這名爸爸隨即「拋開」懷中的女兒起身接球，讓身旁的媽媽氣到露出「死亡之瞪」，經典畫面甚至還登上美國媒體。然而，上周的「象猿大戰」中，有網友發現場邊一名媽媽疑似與12年前的這名媽媽是同一人，不同的是，這次身旁的爸爸是起身用手擋住界外球保護孩子，引發熱烈討論。

中職2011年兄弟象出戰LAMIGO桃猿隊，巨砲陳金鋒揮出一顆界外球，當時右邊2樓看台一名爸爸眼見球正朝他飛來，竟忘記懷中還抱著女兒，起身接球，結果女兒當場摔到前排座位，雖這名爸爸馬上將女兒拉回，但一旁的媽媽似乎對此舉相當不滿，怒瞪老公並質問「球有這麼重要喔？」該畫面也登上美國全國電視網CBS的新聞，當時主播還以「死神的眼神」來形容這位媽媽的眼神。

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▲有網友發現，12年前怒瞪老公的人妻，疑似在本月9日出現在中職賽事觀眾席。（圖／翻攝自YouTube）

事隔12年，中信兄弟本月9日在州際棒球場出戰樂天桃猿隊，四局上半時，樂天陳威晨擊出一顆本壘後方的界外球，球一路飛越防護網朝觀眾方向砸去，現場發出一陣驚呼聲，此時一名爸爸立即起身用手保護孩子的頭部，最終球擦過爸爸的手部後落地，並沒造成傷害，而爸爸的關鍵救援也讓主播大讚「自己的小孩自己顧，這就是父愛啦！」

畫面曝光後，不少眼尖的網友發現，畫面中這名爸爸身旁的媽媽與12年前的媽媽外型激似，疑似是同一組家庭，紛紛留言「超級像好幾年前為了接球，把小孩都拋出去的爸爸的老婆」、「這個媽媽好像之前爸爸為了接球丟小孩的那個瞪爸爸的媽媽」、「如果是同一人，那保養真的好耶」、「這老婆根本就是當年那一位！」、「這個媽媽為什麼覺得似曾相識呢」。

不過，也有網友認為「不是啦，這個明顯比較年輕」、「應該不是啦，都過十幾年了，應該沒那麼年輕了」、「姐妹吧」、「不同一個吧？特地去比對過」、「過那麼多年了，會不會是當年被丟出去的小孩長大當媽媽了」、「小男孩現在都10幾歲了，不可能是同一位啦」、「以女生角度來看，我覺得這兩位媽媽長的一點都不像唷」。