烏克蘭向澳洲打探退役F-18狀態　專家分析：有助公平競爭

▲烏克蘭向澳洲打探退役F-18戰機狀態。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科今天告訴法新社，烏克蘭向澳洲詢問關於數十架澳洲已退役F-18戰機的狀態，關注武器轉讓的可能性。基輔政府若能獲得F-18，空中武力將大幅升級。

米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）表示，烏方關注戰鬥機能力，初步請求了解儲放在雪梨以北一座空軍基地內的F-18戰機狀態，估計數量為41架。

烏克蘭最近終於獲得白宮批准，得以取得烏方渴望已久的F-16等先進「第4代」美製戰機。

儘管機齡已有數十年，F-16還是能讓烏克蘭的戰機庫存大大升級，並對俄羅斯空中和地面部隊構成有力威脅。烏克蘭現有戰機為蘇聯時期的米格機（MiG）和蘇愷（Sukhoi）戰機。

幾個西方國家已示意有興趣提供烏克蘭F-16戰機，但烏克蘭對澳洲戰機有興趣，則是F-18首度被公開論及。

現為戰略分析家的澳洲退役少將萊恩（Mick Ryan）告訴法新社，俄國空軍規模較大、裝備較精良，F-18可能有助於烏克蘭「公平競爭」，並防止烏克蘭市鎮和重要基礎設施遭遇空襲。

根據英國智庫國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）刊物「軍事平衡」（Military Balance），據估計，烏克蘭目前擁有82架戰鬥機和攻擊機。

但要就F-18達成任何協議似乎沒那麼快，這需要澳洲、美國、烏克蘭政府的外交和後勤合作。而且目前並不清楚有多少架F-18還能使用，一名熟悉內情的消息人士稱有12至16架。

皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force）71架F-18是在2019至2021年間退役，讓位給最先進的F-35。