不是有超額死亡就等於防疫失敗！羅一鈞提2大國際評比數據佐證

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部公布去年國人十大死因，新冠肺炎首度進榜名列第三，遭質疑嚴重的超額死亡，是政府防疫失敗的證據。疾管署發言人羅一鈞今（13）日提國際出兩大評比數據強調「不是超額死亡等於防疫失敗」，說台灣防疫失敗，國際上不見得這樣認同。

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▲超額死亡比較。（圖／疾管署提供）

羅一鈞指出，根據《經濟學人》過去三年（2020年至2022年）超額死亡的國際比較，台灣每十萬人口超額死亡率為80，累計超額死亡總數為1萬9140人，排行世界第9低，僅高於紐西蘭、列支敦斯登、蒙古、盧森堡、卡達、澳洲、新加坡、冰島。羅一鈞強調，相關數據要和全世界比較，不是超額死亡等於防疫失敗。

羅一鈞另外提到，國際醫學期刊《刺胳針》（Lancet）在疫情之初就由國際專家學者成立新冠委員會，去年9月提出的「全球新冠疫情檢討報告」指出，西太平洋地區包含紐西蘭、台灣、韓國等國都是成功控制疫情，維持低死亡率。這些經濟體所受經濟影響小於世界其他區域，其中也提到台灣是疫情期間經濟成長率高於疫情前預估的少數案例，GDP原預估為2%，實際則為4.3%。羅一鈞強調，要繼續謙虛、誠懇面對疫後檢討，但若要說台灣防疫失敗，國際上不見得這樣認同。





▲台灣成功控制新冠疫情，維持低死亡率。（圖／疾管署提供）