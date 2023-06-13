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地鐵站捲簾門「整根重砸」過路女乘客！目擊者嚇死：聲音像爆炸

▲▼長沙一城鐵站出入口卷閘門掉落砸傷一乘客。（圖／翻攝自影片）

▲長沙一城鐵站出入口卷閘門掉落砸傷一乘客。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳長沙一城鐵站出入口的捲簾門6月12日掉落，砸傷一名女性。相關影片顯示，在一個寫著「開福寺站入口（南）」的大門處，有捲簾門掉落，一名身穿白色衣服的女性倒在地上。據最新消息，傷者是被滑落的捲簾門「刮碰受傷」，送醫後生命徵象平穩，車站將對事發原因展開調查。

據《紅星新聞》報導，13日，目擊者張先生（化名）表示，事發時間為12日晚上9點10分左右，地點為開福寺站，該站為地鐵站和城鐵站共用一個入口，事發的入口屬於城鐵站。

張先生稱，自己剛好坐電梯準備出站，「我是看著捲簾門砸下來的，看到它從一邊倒下來，旁邊的玻璃也碎掉了，然後發出來很大的聲音，像爆炸一樣。我瞬間就被嚇到摀住耳朵，當時我身邊還有一名老爺爺和一名老奶奶，他們也被嚇到了。」

張先生還稱，當時他乘手扶梯到達城鐵站門口時，就看著一名身穿白色衣服的女性倒在地上，一動不動，「鞋都飛了一隻。」

張先生說，在他停留的10多分鐘裡，那名被砸倒的女性始終沒有動，後來有圍觀的人上前查看情況，撥打了120，站內工作人員也很快趕到進行處理。

張先生指出，自己十分後怕，他當時因故耽誤了片刻，「我不熟悉路走錯了，如果不是耽誤了這段時間，很有可能被砸倒的就是我了。當時真的把我嚇到了，而且我旁邊還有老爺爺老奶奶，如果是他們被砸到了，後果不堪設想。」

6月13日上午，廣鐵集團長沙火車站官方微博發布消息稱，「6月12日21時許，一名路過長株潭城際開福寺站南進出站口的女性被滑落的捲簾門刮碰受傷，傷者被車站工作人員第一時間送醫救治，生命徵象平穩。車站對傷者深表慰問，對事發原因開展調查，並組織對站場設備深入排查整治，確保人員安全。」

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