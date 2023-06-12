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桃園主題式共學親子同樂會　6／14開放報名囉！

▲桃園主題式共學親子同樂會

▲桃園家庭教育中心開辦主題式共學親子同樂會。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府家庭教育中心於7月1日起，辦理「主題式共學親子同樂會」暑期課程，包含9場實體工作坊，配合數學、親子瑜珈、手作、科學、生態等相關主題，針對國小階段一至四年級學童及其父母為對象，規劃多元的課程主題，.於共學中，增進親子關係。

首先登場的是7月1日（星期六）數感實驗室團隊講師帶來「小小花藝師，無所不在的黃金比例」，數學對許多人來說是學習的一個難關，數學與美學的結合更是近年教育上的整合，生活中手搖飲料的甜度、穿衣服好看的秘訣、電腦螢幕的大小…有許多物件的尺寸關係與比例息息相關，知名的「黃金比例」概念，原來藏在經典藝術畫作以及人體！團隊講師將帶領親子了解比例概念，探討生活中的比例關係，最後讓每對親子擔任小小花藝師，運用黃金比例完成獨一無二，又有美感的花藝作品。

3C產品佔據了大多數的日常活動，取代了面對面溝通互動，漸漸地偷走了孩子與大人間的「親密連結」，7月16日（星期日）上午辦理「親子一起動起來，親子瑜珈好好玩」，邀請吳姿盈職能治療師，透過做出各式瑜珈體位，激發孩子想像力與表達，也讓家長了解適合孩子的瑜珈動作、呼吸的運用，提升孩子的注意力、肌耐力與身體協調和平衡，更重要的是透過許多親子雙人的瑜珈動作，父母與孩子肢體上的接觸、擁抱、眼神注視、語言交流等來傳遞彼此的情感，使孩子提升安全感、成就感、進而調節孩子的情緒、促進與孩子間的關係。

從生活出發的動手做已經成為當前教育主流，有許多家長利用課餘時間帶孩子從DIY中發掘問題、動手解決，培養孩子多元組合與問題解決能力，7月22日（星期六）小屁老師帶來「夏日小兔花圈」及「夏日小花兔布偶」，講師帶領大人和小孩從DIY中培養邏輯、專注與美感，更重要的是，從體驗中得到自行創作出作品的樂趣與成就感，邊玩邊累積親子正向互動的經驗，增進親子關係。

8月6日（星期日）邀請許兆芳(毛毛蟲老師)，帶領「魔術裡的科學」，利用魔術道具詮釋摩擦力的概念，並深入從操作中找尋影響摩擦力的變因，講師引導孩子透過觀察，分析提問、設計思考、動手實作與設計修正，落實STEAM教育和生活議題連結，期待親子從實作中學習解決問題的能力。

老鼠是哺乳類中佔最多數量的動物，在世界各地都有他們的存在，8月19日（星期六）邀請蝌蚪池塘團隊講師帶來「鼠鼠好朋友」，除了認識大家最喜歡的天竺鼠車車，還有可愛的小小寵物倉鼠，以及住在沙漠的神祕沙鼠外，也能近距離擼鼠體驗，講師也將帶領親子手作，以鯊魚牙齒化身成可愛鑰匙圈帶回家。

桃園市政府家庭教育中心期待透過多元的主題式親子同樂會課程，讓親子能共學同樂，促近彼此的溝通與對話，本系列課程自6月14日（星期三）中午12:00起開放報名（報名連結：https://reurl.cc/OV20Q3），以親子(一大一小)為單位，每場次錄取15個單位，歡迎家有國小一至四年級階段學童之親子踴躍參與。

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