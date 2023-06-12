　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園市社區大樓藏賭場　社群網站攬客...大媽、阿北進警局

▲家庭職業麻將藏身社區大樓。（圖／中壢警分局提供）

▲家庭職業麻將賭場藏身社區大樓。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市社區大樓暗藏家庭職業麻將賭場，桃園市中壢警方接獲線報，發現該賭場利用社群網站招來賭客，不少大媽和阿北成為常客，12日一舉攻堅逮11賭客及37歲張姓女子為現場負責人，起出賭資10萬元、籌碼10萬元及抽頭金，賭客依社維法裁罰，張女訊後依賭博罪移請桃園地檢偵辦。

▲▼警方攻堅逮11名賭客，其中不泛大媽和阿北。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方攻堅逮11名賭客，其中不泛大媽和阿北。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方攻堅逮11名賭客，其中不泛大媽和阿北。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局日前接獲不具名的民眾檢舉，位於中壢區精忠二街社區大樓內疑似有麻將賭場，還提供警方該賭場在社群網站上發布招攬賭客的訊息，隨即開始佈線蒐證，發現真的是一間家庭麻將賭場，賭客中有不少阿北和大媽是常客，每次都開1到3桌不等，以200元或100元為底進行博奕，警方蒐證完成後，持桃園地院核發的搜索票，在今天一舉破獲這間藏身社區大樓內的家庭賭場，現場除了查扣麻將賭具等證物外，還查扣約10萬賭金、抽頭金及10萬的籌碼。

中壢警方表示，內政部警政署的清源2.0專案，7大執行目標中包括毒品工廠、賭場、製（改）裝槍械工廠、詐欺機房、網路賭博機房、汽機車解體工廠及私行拘禁場所等，並要求轄區警方盤點高風險場所，例如工地、鐵皮屋、複雜社區或旅宿業等，要將潛藏犯罪趕出社區。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／手指骨折照打　「本土洋將」G5登錄了
TOYOTA「大改款C-HR」首度釋出官方預告
關西機場伴手禮店倒光！　旅客撲空淪土產難民
新北21歲男陳屍旅館浴缸！
駕「瑞典坦克」撞死1男2女　宜大教授宣告死亡
陳綺貞被舊愛控「情緒霸凌」　五月天阿信發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園市社區大樓藏賭場　社群網站攬客...大媽、阿北進警局

快訊／新北21歲男陳屍旅館！　遲未退房...衣著完整命喪浴缸　

快訊／駕「瑞典坦克」撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

新北男打桌球突倒地命危！消防員與死神搶命…他今天感恩出院

欠罰單45萬被查封千萬房產　酒駕累犯火速辦分期...不敢再犯了

快訊／高雄殯儀館「私人寄棺室大火」　火勢猛烈濃煙狂竄

678萬BMW撞爛了！台中男逆向詭衝燈桿畫面曝　帥氣車頭慘破相

台南男光天化日持槍逛街！槍口一度指向身旁警車　警方說話了

蘇花公路轎車打滑衝對向撞砂石車！車頭全毀...交管1小時恢復

快訊／新北紅賓士跑車驚見男屍　他拍窗見恐怖一幕急報警

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」

桃園市社區大樓藏賭場　社群網站攬客...大媽、阿北進警局

快訊／新北21歲男陳屍旅館！　遲未退房...衣著完整命喪浴缸　

快訊／駕「瑞典坦克」撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

新北男打桌球突倒地命危！消防員與死神搶命…他今天感恩出院

欠罰單45萬被查封千萬房產　酒駕累犯火速辦分期...不敢再犯了

快訊／高雄殯儀館「私人寄棺室大火」　火勢猛烈濃煙狂竄

678萬BMW撞爛了！台中男逆向詭衝燈桿畫面曝　帥氣車頭慘破相

台南男光天化日持槍逛街！槍口一度指向身旁警車　警方說話了

蘇花公路轎車打滑衝對向撞砂石車！車頭全毀...交管1小時恢復

快訊／新北紅賓士跑車驚見男屍　他拍窗見恐怖一幕急報警

端午連假何處去？　2023桃金孃節18日起蘆竹區登場

桃園大規模停水影響16.7萬戶　1999、1910專線24小時諮詢服務

快訊／感人！手指骨折照打　「本土洋將」蔡文誠G5登錄了

臺灣第一客　中央大學客家學院慶成立20週年

蔡英文視察「愛國者三型飛彈部隊」　觀看虛擬戰場模擬系統

小心假徵才、真詐騙！　台酒遭冒名急澄清

桃園市社區大樓藏賭場　社群網站攬客...大媽、阿北進警局

埔里鎮公民審議及參與式預算　3社區票選最需要提案

TOYOTA「第2代C-HR」首度釋出官方預告　帥氣車尾、確定6／26發表

文化部發布人事安排　陳貺怡接任「國立臺灣美術館」館長

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

社會熱門新聞

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

氣爆瞬間！女騎士逆撞瓦斯桶　下秒噴大火球5傷送醫

即／台南2線3警官看球賽突昏倒　送醫搶救不治

即／暴雨炸不停！高雄前鎮水淹「半個輪胎高」

天母停車場「黑洞吃人」　6歲童一秒消失

應召女說完做全套　見客身分瞬間臉綠

女網紅穿學生制服賣原味內褲！景美女中怒告

即／暴雨炸高雄！羽球館驚見「超大瀑布」

獨／神明也不能阻擋黑令旗　冤主有正當理由索命

後悔買1.5萬寶寶寫真　她1原因追回錢

17歲妹暴斃！生前遭侵犯+拍裸照　6渣男下場曝

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

更多熱門

相關新聞

汐止高樓清晨冒濃煙　屋主逃生4毛小孩喪命

汐止高樓清晨冒濃煙　屋主逃生4毛小孩喪命

5日清晨7時35分新北市汐止區汐萬路2段228巷內社區大樓8樓冒出濃煙，該棟大樓火警發報器發出警報，新北消防局派出大批人車到場，發現有火舌竄出，所幸受災屋主已逃離火場；警消灑水灌救，在上午8時許撲滅火勢，燃燒面積約5平公尺，起火原因有待火調人員深入調查。

推筒子賭場暗藏民宅 警方凌晨破門攻堅逮獲32人

推筒子賭場暗藏民宅 警方凌晨破門攻堅逮獲32人

天九牌職業賭場隱藏工廠　南警逮31人

天九牌職業賭場隱藏工廠　南警逮31人

東森廣場麻將賽　里長帶隊為里爭光

東森廣場麻將賽　里長帶隊為里爭光

日正妹擁「超強口技」！靠舌頭舔辨別字

日正妹擁「超強口技」！靠舌頭舔辨別字

關鍵字：

社區大樓暗藏麻將賭場賭客大媽阿北

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

痛揭陳綺貞霸凌同事！　舊愛鍾成虎列8罪狀開撕：被虐待得生不如死

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面