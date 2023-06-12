桃園市社區大樓藏賭場　社群網站攬客...大媽、阿北進警局

▲家庭職業麻將賭場藏身社區大樓。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市社區大樓暗藏家庭職業麻將賭場，桃園市中壢警方接獲線報，發現該賭場利用社群網站招來賭客，不少大媽和阿北成為常客，12日一舉攻堅逮11賭客及37歲張姓女子為現場負責人，起出賭資10萬元、籌碼10萬元及抽頭金，賭客依社維法裁罰，張女訊後依賭博罪移請桃園地檢偵辦。

▲▼警方攻堅逮11名賭客，其中不泛大媽和阿北。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局日前接獲不具名的民眾檢舉，位於中壢區精忠二街社區大樓內疑似有麻將賭場，還提供警方該賭場在社群網站上發布招攬賭客的訊息，隨即開始佈線蒐證，發現真的是一間家庭麻將賭場，賭客中有不少阿北和大媽是常客，每次都開1到3桌不等，以200元或100元為底進行博奕，警方蒐證完成後，持桃園地院核發的搜索票，在今天一舉破獲這間藏身社區大樓內的家庭賭場，現場除了查扣麻將賭具等證物外，還查扣約10萬賭金、抽頭金及10萬的籌碼。

中壢警方表示，內政部警政署的清源2.0專案，7大執行目標中包括毒品工廠、賭場、製（改）裝槍械工廠、詐欺機房、網路賭博機房、汽機車解體工廠及私行拘禁場所等，並要求轄區警方盤點高風險場所，例如工地、鐵皮屋、複雜社區或旅宿業等，要將潛藏犯罪趕出社區。