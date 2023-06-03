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推筒子賭場藏身民宅　警方破門攻堅逮32人...查獲賭資59萬

▲警方凌晨破門攻堅藏身民宅職業賭場。（圖／大園警分局提供）

▲警方凌晨破門攻堅藏身民宅職業賭場。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

推筒子職業賭場藏身民宅中，警方據報佈線凌晨破門攻堅，查獲賭場周姓負責人等3名工作人員及賭客29人共32人，其中有外籍女子也參與賭博，賭資新臺幣59萬1900元、抽頭金20萬元、麻將及監視器等證物，全案依涉嫌違反刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲▼一舉逮32人，赫見外籍女子也入列。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方破獲筒子職業賭場一舉逮32人，赫見外籍女子也入列。（圖／大園警分局提供）

▲▼一舉逮32人，赫見外籍女子也入列。（圖／大園警分局提供）

大園分局指出，執行「清源專案2.0」於5月間接獲線報，稱有不肖分子利用民宅開設賭場供不特定人聚賭，立即報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦該間地下賭場藏身於民宅之中，外人不易察覺，經多日的監控蒐證，發現該處每到晚上就常有不明人士出入，確有可疑之處，遂向桃園地方法院聲請核發搜索票。

▲依賭博罪移送偵。（圖／大園警分局提供）

▲依賭博罪移送偵。（圖／大園警分局提供）

今日凌晨3時30分見時機成熟，持搜索票執行攻堅搜索，並直播樓上民宅，持破壞工具破門而入，當場查獲賭場周姓負責人等3名工作人員及賭客29人共32人，賭資新臺幣59萬1900元、抽頭金20萬元、麻將及監視器等證物，全案依涉嫌違反刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，賭客並依社會秩序維護法裁處。

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