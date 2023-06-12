十大死因年輕族群「自殺死亡率躍升」！　心健司揭3大原因

▲衛福部心理健康司司長陳亮妤。（圖／資料照／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

根據衛福部統計，111年自殺死亡人數為3787人，較110年增加202人，增幅達5.6%，其中15至24歲與65歲以上族群，自殺死亡率均回升至疫情前水準。心健司長陳亮妤分析青少年自殺增加3大原因，分別與網路使用、家庭因素與精神共病有關。

衛福部公布111年國人死因統計，1-24歲死亡人口以事故傷害居首位；25-44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。

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陳亮妤表示，全球15至24歲年輕族群自殺幅度自104年開始增加，台灣情況略優於美國、加拿大、紐西蘭等，但較英國嚴重。而以性別區分，全球青少女自殺死亡人數又較青少年增加，原因可能與網路使用、家庭風險、精神共病有關。

陳亮妤提到，心健司已知網路使用是增加青少年自殺的風險因子，但究竟是使用了哪些內容，仍有待後續分析。此外，國際研究也發現，若青少年族群父母離異、有家庭糾紛等，也會增加自殺風險。有憂鬱、焦慮、其他飲食疾患等，也會讓自殺意念上升。

為了降低年輕族群自殺率，陳亮妤提到，心健司已於3月和全台22縣市開會，建立校園通報至衛生局轉介流程，也與澳洲積極洽談精神急救包，另會就死因進行分析，預計明年會有更清楚原因與國人報告。

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