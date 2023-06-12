「可以和妳打Ｘ嗎」名嘴是誰？雲林女議員：曾遭揭露性騷事件

▲雲林縣議員陳芳盈今日出席雲林縣議會總質詢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

性騷擾話題正熱，雲林縣議員陳芳盈今（12）日上午9時許於臉書貼文，將其曾遭冒犯的經歷說出，貼文指出，去年年初，受到一名C名嘴邀約和二名友人餐敘並到KTV續攤，卻在包廂中遭二度正面詢問：「我可以和妳打砲嗎？」；並提到，「直到，我看到他上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒」決定寫出這經歷。

陳芳盈今日上午出席雲林縣議會第20屆第一次定期會總質詢，結束質詢後於座位上大約休息了10分鐘即離開議場，對於媒體撥打電話聯繫詢問針對其臉書所提性騷擾的部分，陳芳盈僅簡單回應，「該說的都寫在臉書上了」，被問及c名嘴是誰，陳芳盈則說「該名嘴曾遭媒體揭露性騷事件」，隨後感謝媒體關心。

▲陳芳盈臉書全文。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳芳盈臉書全文：

「我可以和妳打砲嗎？」

看到鍾沛君議員挺身而出，揭發朱學恒的性騷擾，這件事勾起了我一些不堪的回憶。

掙扎三天，還是決定，把我的經歷說出來

去年年初，我決定從台北回到雲林參選縣議員，由於知名度不足，非常辛苦，所以有媒體圈的朋友邀約，我都備感珍惜。

有一次，C名嘴約我和他的一群朋友吃飯，接著和他的二個朋友共四人一起去KTV續攤，我欣然同意。

聚到一半，帶著酒意的他，忽然當著另外二個人的面問我：「我可以和妳打砲嗎？」我楞了一下，才意識到他在說什麼，我覺得深受冒犯，但又不想得罪對方，只能打哈哈的把話題帶過。結果，過了一段時間，他竟然又當著另外二個人的面第二度問我：「我可以和妳打砲嗎？」

我很生氣，但我還是得把我的憤怒和難堪收起來，故作輕鬆的把話題帶開，因為我不敢得罪他，我還是得假裝沒事的，繼續和他互動，他除了言語上對我的騷擾，也有一些肢體上讓我不自在的冒犯。

我告訴我自己，我要選舉，我不能得罪他，其後的一年多，我還是必須保持和他友善的互動，在Line上像朋友一樣互通訊息，也一起吃了幾次飯。但聚會時我會刻意保持一點距離，減少身體上的碰觸的機會。我很矛盾，一方面記著他對我說過那些冒犯的話，一方面，還是想要得到他的支持……

我後來聽說了很多故事，才知道他有騷擾女性的記錄與習慣，一部分上了新聞，但大多數的人都和我一樣選擇隱忍。一是因為，不敢得罪他；二是因為，沒有證據，就算說了，他只要否認，也拿他沒辦法。(不是每個人都像鍾沛君能留下監視器畫面)

這件事，在我的心裡成為了一個陰影，只不過，隨著時間推移，我也漸漸選擇不要想起，我在心裡說服了自己：那是社會的常態、那不是我能改變的權力生態、不要再把這件事放在心上、就讓這件事過去，否則只是在折磨自己而已。

所以，我後來也漸漸的不再把這件事掛在心上。

直到鍾沛君挺身而出，我心深處的某個地方，就像被電擊到一般。我才發現，我其實一直很在乎這件事。我的心情很激動，我的激動，不只是因為勾引起這段難堪的回憶，也讓我對自己缺乏勇氣、選擇隱忍，感到羞愧。

我失眠了一個晚上，很掙扎，但即便是如此，我想了一夜，還是決定算了。畢竟，我沒有證據，他如果否認，我也拿他沒辦法，我也擔心可能會面對他的網路霸凌。

直到，我看到他上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒。

忽然一種憤怒，在心頭熊熊的燃燒起來，打破了我的猶豫和遲疑，我直接對著鏡頭大罵「你比朱學恒還噁心！」

先不說這位C名嘴用「我可以和妳打砲嗎？」這樣不堪的話羞辱我。

這位C名嘴，過去還被新聞爆料，騷擾其他女性，劣跡斑斑。

所以，我完全理解，鍾沛君看到朱學恒在批評性騷擾時的那種反胃，但我要說的是，C名嘴比朱學恒還更令人反胃，因為至少朱學恒還知道道歉，還退出了直播圈，退出了政論節目，為性騷擾的行為付出代價。

C名嘴呢？他到底是憑什麼還可以在電視節目、網路直播上大言不慚的批評性騷擾？批評朱學恒？

我不知道說這些的意義是什麼？但，我必須說出來，我不想把這個不堪放在我的心上，懲罰我自己。