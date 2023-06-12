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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲挺「性平三法」修法　反酸國民黨：應撤陳雪生提名

▲▼范雲、蘇巧慧、林宜瑾、劉世芳、吳玉琴舉辦「接住受害人 補上性騷擾申訴機制漏洞」公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲立委范雲、蘇巧慧、林宜瑾、劉世芳、吳玉琴上午舉辦公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近日政壇「＃MeToo」風波持續延燒，民進黨立委范雲、蘇巧慧、林宜瑾、劉世芳、吳玉琴等人上午舉行記者會，強調支持修法，補上性騷擾申訴機制漏洞；不過，對於國民黨團提議臨時會就先處理「性平三法」，范雲酸回，應先撤銷涉嫌性掃擾的國民黨立委陳雪生提名，展現其態度。

范雲今天上午邀集蘇巧慧、林宜瑾、劉世芳、吳玉琴，以及多個長期服務被害人的婦女團體、專家學者，檢視現行性騷擾申訴機制是如何失靈，逼得被害人只能在社群上說出自己隱忍十幾年，甚至幾十年的痛苦，卻無法從制度中，獲得應有的正義。

▲▼范雲、蘇巧慧、林宜瑾、劉世芳、吳玉琴舉辦「接住受害人 補上性騷擾申訴機制漏洞」公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供）

范雲指出，不管是《性騷擾防治法》或者《性別工作平等法》，在目前出現的案例中，都無法真正接住受害人，就算是制度相對完善的《性騷擾防治法》，在行政申訴過程中仍歷經警察局不願認定性騷擾、衛福部訴願缺乏性騷擾專業等困境，或如她同步提出民事訴訟，也遭遇加害人以反告誹謗的手段混淆視聽。

范雲表示，她所遭遇的性騷擾，從提出行政申訴，到走上法庭，到最後性騷申訴、民事、刑事訴訟三案全勝，整整走了3年；正是見證了現行制度如何讓「尋求正義」變得困難重重，而加害人最終行政罰是1萬至10萬、民事賠償在衡量當事人財力後也只區區數萬元，相比被害人出面告訴必須承受的具大社會壓力、耗費的心力、金錢，完全不符比例。

此外，針對關乎廣大勞工的《性別工作平等法》，根據勞動部與衛福部調查，從2017至2021年，職場性騷擾被害人未申訴比率高達7至8成，不願申訴的主要原因包括：被當作開玩笑，不予理會；擔心別人閒言閒語；擔心失去工作；擔心二度傷害；不知申訴管道；擔心調離原工作。而近一年中有遭到職場性騷擾的受僱者，依抽樣推估，將近有20萬人，提出申訴者卻只有3萬多人，即便法規課予雇主防治責任，然2022年針對「雇主違反性騷擾防治」的申訴僅165件，成立的更只有47件。

范雲指出，《性別工作平等法》僅規範「雇主有責任防治性騷擾」、「30人以上職場需公開揭示申訴及懲戒辦法」，對於申訴如何受理、受理後多久要處理、調查小組如何組成、保密原則、加害人配合調查等義務，在母法中皆無詳述，且該法也忽略若雇主就是加害人，調查等於是球員兼裁判，而若當加害人為客戶、廠商等對象，不僅難以調查，更可能因為業務往來、權勢關係，讓被害人不敢提出申訴，甚至申訴後被主管吃案、被公司勸退，造成更多傷害。

范雲表示，申訴制度的不完善，恐讓被害人陷入更黑暗的深淵，尤其被害人不願申訴的原因，凸顯申訴過程保密原則並未落實，處理機制不受信任，讓人不敢求助，性騷擾案件存在大量黑數。

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