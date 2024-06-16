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社會 社會焦點 保障人權

BMW進楊梅休息站沒減速！19歲男開輔助駕駛失控　追撞7車3人傷

▲謝男駕駛BMW車輛因使用輔助駕駛系統開啟定速功能。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

19歲謝姓男子駕駛BMW轎車使用輔助駕駛系統開啟定速功能，行經中山高楊梅休息站時未依規定減速，致左前車頭先失控擦撞休息站分道水泥護欄後，再失控擦撞休息站內停車格7輛車，共造成8輛車事故，並造成37歲李姓男子、39歲女乘客2人受到擦挫傷送楊梅天成醫院診治，另謝男輕微擦挫傷不願就醫，謝男經檢測酒測值為0，後續楊梅分隊依規定處理。

▲▼先失速擦撞休息站分道水泥護欄，再追撞停車格內部車。（圖／國道公路警察局提供）

▲▼先失速擦撞休息站分道水泥護欄，再追撞停車格內部車。（圖／國道公路警察局提供）

▲▼先失速擦撞休息站分道水泥護欄，再追撞停車格內部車。（圖／國道公路警察局提供）

謝姓男子今日15時20分許，駕駛自小客車行經國道1號南向71.3公里(桃園市楊梅路段)時，因謝男駕駛之自小客車使用輔助駕駛系統開啟定速功能，進入楊梅休息站時未依規定減速，致左前車頭先擦撞休息站分道水泥護欄後，再失控擦撞休息站內停車格7輛車，共造成8輛車事故，並造成李姓駕駛及林姓乘客2人受傷（擦挫傷），送楊梅天成醫院診治，另謝男輕微擦挫傷不願就醫，謝男的BMW車頭幾乎全毀。

▲BMW車頭則幾乎全毀。（圖／國道公路警察局提供）

▲BMW車頭則幾乎全毀。（圖／國道公路警察局提供）

國道警方呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，此外，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態，小心駕駛。

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