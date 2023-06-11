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新北私幼餵藥案影響　教保員陷兩難

▲▼ 新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市某幼兒園傳出餵藥案 。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

文／中央社

新北板橋私幼疑餵藥案引起關注。全國教保總會今天呼籲，外界不要讓教保員受傷害，也盼政府多照顧。新北市議員林國春則說，教保員已陷入是否協助家長對幼兒餵藥的兩難局面。

板橋某私幼餵藥案因有幼生驗出苯巴比妥等管制藥品反應，儘管屬微量，但仍引起各地家長對幼兒托育的憂心。檢方偵辦上更有多名教保員交保候傳，使得教保員在照顧幼兒上更加謹慎。

全國幼兒園暨教保人員聯盟總會總會長劉秋芳發表聲明指出，最近媒體報導幼兒園教保員餵食藥品導致幼兒體內殘留有毒藥品事件，希望社會大眾不要有對幼兒園老師心存不信任的想法。

她表示，教保員可說是孩子的第2個母親，與孩子相處時間甚至比與家長相處的時間還長，教保員沒有理由讓孩子食用有害健康藥品，希望有關單位能調查清楚，未經證實的事情不要亂報導，造成社會大眾恐慌及對教保人員的傷害，也期盼政府能多照顧教保員，提升教保員的薪資以示慰勞及尊重，提升教保人員的工作士氣。

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝，下同）

劉秋芳向中央社記者表示，總會發聲明，主要是此一事件對全國教保員已造成很大傷害。雖然沒有法律規定要協助家長餵藥，可是又不能不餵藥，因為不餵藥，可能衍生有關小朋友健康層面的另一個問題。

林國春向中央社記者表示，包括全國幼兒園暨教保人員聯盟總會對此案的影響都表達憂心，尤其是影響教保員協助家長餵藥的意願。

他表示，餵藥屬於相互信任且無法律強制要求的協助，但現在好像有被社會質疑犯罪且有成為被告的可能，因此，到底要不要協助，已造成教保員很大壓力。

他表示，各幼兒園都有個人用藥、託藥及餵藥單等證明，希望檢察官趕快偵辦並給家長一個安心環境，因為，只有檢察官才能釐清事實真相，而不是外界各種捕風捉影，這些對整個事件沒有助益。

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