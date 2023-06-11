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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要賴清德別對幼兒園餵藥造謠　侯辦盼檢方速查藥品成分及來源

▲侯友宜今日上午前往國民黨雲林縣黨部。（圖／侯友宜競辦提供）

▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。（圖／侯友宜競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對今（11）日上午民進黨就板橋幼兒園疑似餵藥案之言論，侯友宜競選工作室發言人陳柏翰表示，調查權及人體和藥品採檢，都是檢調單位權限，新北市政府和學童家長一樣，都希望檢方盡速查明藥品成分及來源，讓真相水落石出，但也請賴清德及民進黨不要再散播「4月即撥打1999」的不實流言，進行公然造謠的政治操作。

侯友宜競選工作室發言人陳柏翰表示，市府5月14日接獲家屬報案，隔（15）日就報請檢方偵辦，並啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，本案為刑事案件，只有檢方才有調查權及強制藥品採檢的權力，目前檢調單位正偵辦中。而面對當前各界對案件內容眾說紛紜，其中最主要關鍵是藥品成分為何？藥品到底從何而來？為何從幼童身上驗出「微量」？呼籲檢方應該盡速釐清，對外釋疑。

「也請賴清德及民進黨停止造謠！」陳柏翰強調，新北市政府多次全面清查市長信箱及1999民眾陳情案，過濾2萬3500件陳情及近2萬通電話，並無任何「4月撥打1999」的陳情紀錄，皆為網路謠傳，請賴清德及民進黨不要再公然造謠，「做賊喊抓賊」，做混淆視聽的政治操作。

陳柏翰表示，自發生幼兒園疑似餵藥案以來，新北市府各單位及同仁第一時間皆兢兢業業、審慎處理，並於昨天啟動專案辦公室，由專業人員進駐提供家長一對一及夜間諮詢，而市長於今天行程結束後，也將北返與家長進行說明，盡全力協助學童家長在醫療諮詢、心理輔導、學童安置等需求，堅決守護幼童安全。

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