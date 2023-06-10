　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臉書搜不到「巴比妥」貼文？　原因曝光

實際在臉書搜尋「巴比妥」，最後顯示為「找不到任何結果」。（示意圖，翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

新北板橋區某私立幼兒園餵藥案震驚全國，且在孩童體內驗出管制藥品巴比妥（Barbital），引起不少家長不安與憂慮。昨（9日）有不少網友發現，在臉書上搜尋「巴比妥」竟找不到相關貼文，就連男星炎亞綸也嘗試搜尋依舊搜不到，直呼好誇張！對此，趨勢科技協理劉彥伯表示，其實這類型的「阻擋」已行之有年，並強調這跟政治無關，更不是文字獄。

昨日有網友發現，在臉書上搜尋「巴比妥」竟然找不到相關貼文，不過換用英語介面，是可以正常搜尋，這情況引發不少網友討論「背後神祕機制」到底為何？有網友甚至稱「完全是負責亞太部門的上海支部在封鎖台灣帳號搜尋『巴比妥』」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
趨勢科技協理劉彥伯表示，這類型的阻擋已行之有年，出發點就是希望大眾不要那麼容易買到毒品，傷害自己。（翻攝自Paul Liu臉書）

不過趨勢科技協理劉彥伯今日發文指出，不少人好奇跑去問他這狀況，「其實這類型的阻擋已行之有年了，最初除了FDA的要求，還有一些協會也有推動像是自殺、性剝削、復仇式色情等，都有納入防守範圍中」，原來不只臉書，像現在常用的IG、Google、Bing，甚至是Pornhub也都有「搜尋到特殊關鍵字時的轉介諮詢」的提示。

至於有些人發現，若是搜尋不同字或切換國家是否就「擋不住」，劉彥伯則認為「其實很正常」，並指「上述這些網路媒體自律的守則，主要都是由民間的NGO推動然後在有限技術下，對業者的要求就僅能止於黑名單式的防治」，也因為是「被要求」，「平台業者通常就是配合，理所當然就不會有什麼持續性的技術投入…AI、自然語言搜尋都想太多」。

劉彥伯最後表示，根據以上資訊，可得知以關鍵字搜尋不到相關貼文，跟政治陰謀無關，更不是文字獄，出發點就是希望大眾不要那麼容易買到毒品、找到受害者影片、別輕易傷害自己等。

有網友在留言區表示，「這件事情大家真的腦補太多。剛剛採訪就是被問這件事情，不知道會被剪成怎樣」，劉彥伯也回應「真的，大家別過度聯想」。

★根據兒少法第69條，不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導
朱學恒強吻醜聞　眼尖網友揪鍾沛君爆料文藏「證據」：坐等畫面流出
超噁！黑T男搭捷運膝蓋蹭女生腿　目擊者怒：還起生理反應
蔡阿嘎地雷店爭議延燒　日人反嗆台真正「地雷店」鄉民兩極反應

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／PLG球迷丟水瓶進場　勇士球團懲處出爐
辣模浴室拍比基尼　攝影師「裸身入鏡」被抓包
藥師社群爆：一個月前有人問「如何取得巴比妥」
台灣停電非缺電！台電「認了有1問題」要解決
台灣這間私廚訂位「排到2029年」！　眾人傻眼
鹹粥老闆娘曝光！常客「愛不到她」憤開槍殺人
中州科大將退場　「最後畢典」女大生帶爺爺照片參加

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多推車「滑落斜坡」！女童遭衝撞倒地　爸聽1句話更怒了

行人走斑馬線險遭撞！銀車看到人「按喇叭衝過」　影片讓人超怒

臉書搜不到「巴比妥」貼文？　原因曝光

含巴比妥胃腸藥罕見！藥師社群再爆：一個月前有人問「如何取得」

國道休息區停車「被貼警告單」　內行人揭1規定：最高罰1200元

秒變艾莉兒！五星酒店推「美人魚水中表演秀」　水行俠泳衣免費穿

碧潭SUP立槳正夯！新北市協同民團模擬救災演練「PWS＋科技設備」守護民眾安全

台灣停電非缺電！台電拍90秒片「認了有1問題」要解決

曾文水庫蓄水率擺脫個位數、南化突破4成　台南水情趨於樂觀

幼兒園餵藥風波「近百家長求援衛福部專線」　首批尿檢結果明出爐

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

小黑貓擠肛門腺「被獸醫煞到」 每天抱小象娃娃進籠子等看診！

KID看穿峮峮「錄完想帶走食物」　聖恩狂嗑蛋糕...收到健康大禮

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

好市多推車「滑落斜坡」！女童遭衝撞倒地　爸聽1句話更怒了

行人走斑馬線險遭撞！銀車看到人「按喇叭衝過」　影片讓人超怒

臉書搜不到「巴比妥」貼文？　原因曝光

含巴比妥胃腸藥罕見！藥師社群再爆：一個月前有人問「如何取得」

國道休息區停車「被貼警告單」　內行人揭1規定：最高罰1200元

秒變艾莉兒！五星酒店推「美人魚水中表演秀」　水行俠泳衣免費穿

碧潭SUP立槳正夯！新北市協同民團模擬救災演練「PWS＋科技設備」守護民眾安全

台灣停電非缺電！台電拍90秒片「認了有1問題」要解決

曾文水庫蓄水率擺脫個位數、南化突破4成　台南水情趨於樂觀

幼兒園餵藥風波「近百家長求援衛福部專線」　首批尿檢結果明出爐

張清芳唱一半「男神瘦子來了」！　台下1反應他傻眼說話了

邱辰、魏全3安猛打　味全龍15安9比1勝全越運動

福來喜專轟強投是碰巧　戴眼鏡搞笑「走秀」有原因

結束選務行程飛奔專案辦公室！　侯友宜再盯「餵毒案」進度

Ella一轉身罕洩火辣美背！　張清芳當眾「女女接吻」：是我接班人

快訊／「借竅驅魔」案翻版！女全身瘀傷慘死　1教友收押

吳宗憲談「朱學恒性騷」送一句話！　演藝圈生態全說了：也曾受害

快訊／蔡阿嘎遭炎上自問：要繼續發片嗎？　沉澱6天曝心聲

鹹粥闆娘嫁台夫18年「慘被槍殺」　她FB心碎換照：姊，你離開我了

好市多推車「滑落斜坡」！女童遭衝撞倒地　爸聽1句話更怒了

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

企鵝妹收「超神厚外套」價格驚人

5億高中生託夢！哭訴靈媒「逼婚過程」凶手不只1人

愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

維修冷氣「月薪破10萬」怎沒人做？他曝秘辛

朱學恒喊戒酒　被抓包2周前還在喝

鍾沛君「爆料時機點」有玄機！他讚：是個狠角色

致災性梅雨再炸9天！　把握下週「唯一空檔」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

2天內連6震！不排除與潮州斷層有關　2周內留意規模4以上餘震

滯留鋒下周發威！專家示警「梅雨季最糟時期」來臨　端午後放晴

狠師拿封箱膠帶「綑綁6月大男嬰」　嘴巴也被貼起來

監視器「狂生一堆肥蟲」　網驚：小偷也不敢偷了

更多熱門

相關新聞

辣模浴室拍比基尼　攝影師「裸身入鏡」被抓包

辣模浴室拍比基尼　攝影師「裸身入鏡」被抓包

這年頭網紅嫩模拍美照不稀奇，秀出姣好身材掌握流量密碼外，看似不經意的亮點絕對更有故事性。一名臉書1.5萬人追蹤的嫩模夜晚身穿比基尼靠在飯店浴室窗邊打卡，不料卻遭後方窗戶出賣，害羞的畫面讓網友開玩笑說「準備幹大事了！」貼文吸引2萬人朝聖。

藥師：這2款藥有「苯巴比妥」！　幼童被餵食恐是這一種

藥師：這2款藥有「苯巴比妥」！　幼童被餵食恐是這一種

幼兒園餵毒案「巴比妥」哪裡來？　新北市府：檢調清查藥史中

幼兒園餵毒案「巴比妥」哪裡來？　新北市府：檢調清查藥史中

幼童測出「巴比妥殘留」！專家：不應該有　批3說法都是藉口

幼童測出「巴比妥殘留」！專家：不應該有　批3說法都是藉口

巴比妥從哪來？藥師點名1方式查源頭　藥品外觀曝

巴比妥從哪來？藥師點名1方式查源頭　藥品外觀曝

關鍵字：

鏡週刊巴比妥

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

神劇男星「心臟病發猝逝」！享年52歲

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

關渡鹹粥店闆娘「左胸中彈」 送醫搶命不治亡

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

賈永婕2女兒都送去美國被酸！她直球回應了

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面