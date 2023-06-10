臉書搜不到「巴比妥」貼文？　原因曝光

圖文／鏡週刊

新北板橋區某私立幼兒園餵藥案震驚全國，且在孩童體內驗出管制藥品巴比妥（Barbital），引起不少家長不安與憂慮。昨（9日）有不少網友發現，在臉書上搜尋「巴比妥」竟找不到相關貼文，就連男星炎亞綸也嘗試搜尋依舊搜不到，直呼好誇張！對此，趨勢科技協理劉彥伯表示，其實這類型的「阻擋」已行之有年，並強調這跟政治無關，更不是文字獄。

昨日有網友發現，在臉書上搜尋「巴比妥」竟然找不到相關貼文，不過換用英語介面，是可以正常搜尋，這情況引發不少網友討論「背後神祕機制」到底為何？有網友甚至稱「完全是負責亞太部門的上海支部在封鎖台灣帳號搜尋『巴比妥』」。

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不過趨勢科技協理劉彥伯今日發文指出，不少人好奇跑去問他這狀況，「其實這類型的阻擋已行之有年了，最初除了FDA的要求，還有一些協會也有推動像是自殺、性剝削、復仇式色情等，都有納入防守範圍中」，原來不只臉書，像現在常用的IG、Google、Bing，甚至是Pornhub也都有「搜尋到特殊關鍵字時的轉介諮詢」的提示。

至於有些人發現，若是搜尋不同字或切換國家是否就「擋不住」，劉彥伯則認為「其實很正常」，並指「上述這些網路媒體自律的守則，主要都是由民間的NGO推動然後在有限技術下，對業者的要求就僅能止於黑名單式的防治」，也因為是「被要求」，「平台業者通常就是配合，理所當然就不會有什麼持續性的技術投入…AI、自然語言搜尋都想太多」。

劉彥伯最後表示，根據以上資訊，可得知以關鍵字搜尋不到相關貼文，跟政治陰謀無關，更不是文字獄，出發點就是希望大眾不要那麼容易買到毒品、找到受害者影片、別輕易傷害自己等。

有網友在留言區表示，「這件事情大家真的腦補太多。剛剛採訪就是被問這件事情，不知道會被剪成怎樣」，劉彥伯也回應「真的，大家別過度聯想」。

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