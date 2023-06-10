嘉義和興社區80志工12小時綁粽萬顆　分送社區長者弱勢戶　

▲▼嘉義中埔和興社區綁粽破萬顆，將分送村落社區弱勢及長者及邊緣戶 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

端午節前夕各地民眾應景綁粽，嘉義縣「中埔鄉和興社區」疫情前連續7年綁粽送給社區長者及弱勢，數量一度逼近萬顆，但遇到疫情三年期間停止綁粽，疫情後由村長兼理事長劉守仁繼續號召鄉里志工，結合各單位機關及個人捐募，眾人籌募素材下首度突破萬顆目標，將用來分發給該村落社區長者及弱勢獨居戶，更加碼200顆交由中埔當地社福團體「健禾人文關懷協會」藉由送餐分發給鄉鎮弱勢及據點長者。立委陳明文夫人廖素惠、鄉長李碧雲及地方民代多人到場鼓勵志工們辛苦包粽做善事。

▲嘉義中埔和興社區理事長兼村長劉守仁在社區幹部及志工協助下，動員百人綁粽萬顆送弱勢。（圖／記者翁伊森攝）

劉守仁表示，綁粽子活動邁入第8年，今年動員近百人洗粽葉、炒料、綁粽，預計將綁出萬顆肉粽，每年舉辦綁肉粽送幸福，提供對象有社區弱勢戶、中低收入戶及65歲以上長者，希望他們感受社會溫暖。現場也有慈濟師姐以素肉、花生及香菇炒料協助綁素粽260顆。

劉守仁感謝在地廟宇聖天宮，及商家、個人，以及民代等大家出錢出力，受惠民眾及捐款者都可以拿到一串肉粽，也將由社區發展協會開出捐助收據。

▲嘉義中埔和興社區80歲志工陳美玉(前排右3)綁粽手法熟練，每3分鐘可以綁出13顆肉粽，一天綁破千顆。（圖／記者翁伊森攝）

80歲志工陳美玉更以熟練的綁粽技巧協助綁粽活動，她表示自己最好表現3分鐘可以綁13顆肉粽，希望可以綁出破千顆肉粽，讓更多需要被照顧的民眾吃到她所綁的肉粽，感受手作幸福。

▲▼嘉義中埔和興社區端午節志工大動員從洗米洗粽葉、炒料、綁粽。（圖／記者翁伊森攝）