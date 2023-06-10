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朱學恒強吻鍾沛君喊戒酒　被抓包「2周前還在喝」影片超打臉

記者趙蔡州／綜合報導

宅神朱學恒8日遭台北市議員鍾沛君指控性騷擾，在餐會上毫無預警擁抱並強吻對方，他事後立下切結書，承諾從此戒酒，未來不參與任何非會議及非親屬之飲宴活動、不會再對任何女性有逾矩行為。如今有網友發現，朱學恒2周前還在飲酒，讓不少人傻眼說「不是說要戒酒嗎？」

性騷擾事件發生後，朱學恒立下切結書向鍾沛君保證「從此戒酒」，未來不會再參與任何非會議、非親屬之飲宴活動，也不會再對任何女性有未經允許之踰矩行為，日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾，「以上承諾若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰！」

▲▼承諾戒酒喊假的？網揪朱學恒2周前還在喝。（圖／翻攝自YouTube）

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▲▼承諾戒酒喊假的？網揪朱學恒2周前還在喝。（圖／翻攝自YouTube）

▲朱學恒2周前才在直播中喝酒。（圖／翻攝自YouTube）

不料批踢踢有網友發現，朱學恒2周前才找前立委郭正亮聚餐，在餐廳中一邊直播一邊享用美食，影片中可見桌上除了放滿各式料理外，兩人還倒了兩杯香檳酒，吃飯聊天之餘還互相乾杯，旁邊還標注「未滿十八請勿飲酒」，證實了兩人確實在喝酒。

其他網友看了紛紛表示，「我猜他的意思，是有鍾的場合戒酒啦」、「香檳是不是酒，這種鬼話都說得出來」、「今天承諾、明天忘記」、「還有臉在節目講別人性騷」、「終於知道被害人為什麼忍不住要爆料了」、「明天也不會記得，是什麼意思」、「不是說要戒酒嗎」。

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