新竹市環保績效考核「優等」　打造宜居永續的低碳城市

▲111年度全國環保單位業務考評環保局成績斐然。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

行政院環境保護署全國地方政府環境保護績效考核成績出爐，新竹市以地方特色推動各項創新作為，榮獲總考核「優等」殊榮，今(9)日接受環保署頒獎，市長高虹安肯定環保同仁長期以來的辛勤投入，同時期勉環保團隊持續推動各項永續發展工作，落實全民綠生活，提供市民更低碳友善的環境。

高市長表示，市府團隊的施政藍圖重視宜居永續的環保策略，環保局榮獲行政院環保署頒發優等獎項，代表環保局上下同仁努力成果豐沛，非常感謝市民朋友高度配合，市府與市民一起打造宜居永續的低碳城市。

環保局長江盛任表示，本次考核是環保署針對111年度全國環保單位10項業務的整體考評，除總考核等第榮獲「優等」外，另有7項業務獲獎，包含「特優」3項的水質保護及土壤整治、源頭減量及資源回收、毒物及化學物質管理，「優等」4項的環境影響評估與環境教育、推動因應氣候變遷行動、淨零綠生活、垃圾處理及環境管理，成果斐然。

環保局江局長進一步說明，環保局積極保護並改善水質環境，強化管制放流水及廢（污）水排放量的管制成效，同時透過水環境巡守隊提升保護水體的量能。水環境巡守隊現有33隊589人，規模由陸地延伸到海洋、從社區擴展到學校和企業，參與河川巡守、水質監測和淨溪等守護行動。「土水夏令營活動」帶領40位小朋友體驗巡查員工作，親自幫土壤和地下水做簡單的健康檢查，從小扎根環境教育。

環保局表示，為推動便民之資源回收管道，倡導資源循環再利用，辦理免廢市集，以不用交換、不用金錢的方式，廣邀設攤分享或尋寶二手物品今(112)年已辦理2場次，共3000人次參與市集擺攤或尋寶，分享物品件數超過9,000件；此外，今年回收生活節結合6家量販店及3C賣場，統計至6月8日止回收筆電、平板、電扇、鍵盤及手機等共2,243件，參與人數692人，成果亮眼。

淨零綠生活為2050淨零碳排12項關鍵戰略之一，新竹市持續拓展綠色場域數量，目前轄內已有綠色商店309家、綠色餐廳54家、金級環保標章旅館2家，銅級環保標章旅館1家及環保旅店16家，讓民眾在綠生活上有多樣選擇性；積極查核大潤發、全聯等零售業量販店，其商品碳足跡標籤、碳足跡減量標籤標示情形，今年查核件數也為全國第一。

另以2050淨零排放為目標、配合綠能政策，推動受污染土地設置太陽光電設施，目前已有7筆土地完成光電設施設置申請作業，並經能源局同意備案，設置面積共計1.22公頃，預估發電量可達1.51兆瓦（MW）。

因應氣候變遷行動考核榮獲「優等」，有賴各局處上下一心力行節能減碳，以政策導引減少碳排放，例如低碳永續家園參與率高達84%、淘汰老舊機車超過8千輛、設備汰換節電超過70萬度、新增綠化面積4,200平方公尺。還有，落實溫室氣體減量執行方案，透過「能源、製造、運輸、住商、農業、環境」6大面向、50個推動項目，目前減碳超過3萬公噸，成效斐然。

環保局積極推動產業資源循環，針對適燃性廢棄物改以燃料化再利用方式，作為造紙業鍋爐替代燃料，減少本市焚化廠處理量高達600公噸。

環保局表示，因應永續發展趨勢及2050淨零碳排政策，目前正積極研擬新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會及辦公室之相關設置要點與組織推動機制，今年也將完成新竹市永續發展目標自願檢視報告第2版內容，進而推展全民參與，同步提高環境品質，以落實節能減碳與聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市，持續打造宜居永續的新竹市。

▲資源循環種子教師研習。（圖／新竹市政府提供）