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羅東博愛醫院合作開診生殖中心　凍卵、試管不用一再波奔波

▲▼6/1起，羅東博愛醫院婦產科莊志吉醫師開診，提供宜蘭婦女更便捷的凍卵服務，和備孕、受孕、懷孕到生育的完整婦幼照顧。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼6/1起，羅東博愛醫院婦產科莊志吉醫師開診，提供宜蘭婦女更便捷的凍卵服務，和備孕、受孕、懷孕到生育的完整婦幼照顧。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

晚婚、晚育趨勢下，凍卵成為不少育齡女性的選項。宜蘭過去無專責凍卵生殖中心，有需求的女性需自行赴台北尋找機構，但今年6/1起，羅東博愛醫院婦產科莊志吉醫師與台北知名生殖中心－王家瑋生殖醫療中心攜手合作開診，希望結合羅東博愛醫院的醫療經驗與生殖中心的專業機構資源，提供宜蘭婦女更便捷的凍卵服務，和備孕、受孕、懷孕到生育的完整婦幼照顧。

▲▼6/1起，羅東博愛醫院婦產科莊志吉醫師開診，提供宜蘭婦女更便捷的凍卵服務，和備孕、受孕、懷孕到生育的完整婦幼照顧。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

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羅東博愛醫院表示，女性生育能力深受年齡影響，黃金年齡在25至35歲，35歲之後，卵巢功能逐漸衰退，尤其38歲之後功能更是陡坡下降。在黃金時期冷凍優質卵子供未來使用，凍卵(Social Egg Freezing, SEF)，是女性考量年齡與生涯規劃的另一選擇；專業生殖機構將卵子冷凍保存於零下-196℃的液態氮桶內，使卵子代謝停止，以待將來解凍使用。

宜蘭縣內目前無專業生殖機構，有意凍卵的女性需赴台北就診，常在選擇機構與看診上感到茫然；幸運的是，今年6月起，擁有豐富試管嬰兒、不孕症治療經驗的羅東博愛醫院婦產科主任莊志吉醫師，與台北生殖醫學權威機構－王家瑋生殖醫療中心展開合作，希望透過兩院合作縮短台北宜蘭的距離。

莊志吉醫師表示，以人工生殖需求為例，婦女朋友可以在羅東博愛醫院莊志吉主任門診完成所有不孕症檢查、治療及人工生殖前置作業；待需做取卵手術及胚胎植入時，前往王家瑋生殖中心執行，這樣的兩院合作模式得以減少宜蘭患者多次長途奔波，並享有台北一流生殖中心的就醫品質。

莊志吉指出，王家瑋婦產科診所生殖醫學暨試管嬰兒中心是台北首屈一指的生殖中心，提供不孕症檢查和治療、人工受孕、試管嬰兒及凍卵等療程，將科技加入醫療中，在溫馨但專業的問診環境與醫療空間，給予每一個家庭高品質的就診體驗。

莊志吉說，無論是希望凍卵、提高受孕成功率、自然受孕或做試管嬰兒，備孕婦女的每一步都須細心呵護，直到安心生產；王家瑋生殖醫療中心擁有專業醫療經驗與團隊，助備孕婦女一臂之力，宜蘭婦女待產、生產可就近至博愛醫院就醫生產，是為有需求的孕媽咪構築的便利就醫綠色通道。

▲▼6/1起，羅東博愛醫院婦產科莊志吉醫師開診，提供宜蘭婦女更便捷的凍卵服務，和備孕、受孕、懷孕到生育的完整婦幼照顧。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

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