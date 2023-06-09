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大陸 大陸焦點 特派現場

健壯國三生離奇高燒心肺衰竭　醫生一查是「修腳」惹禍

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲大陸一名國三生突然高燒心肺衰竭，一度查不出原因。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名國三生，今年4月以來時常感覺胸悶氣短，喘不過來氣，父母以為是學業壓力大、精神緊張的原因，後來高燒40多度立刻送醫，最後出現心衰症狀，還好即時搶救。最後醫生研判是血流感染的金黃色葡萄球菌導致肺炎，差點致命的原因竟然跟「修腳」有關係。

陸媒《澎湃新聞》報導，這名國三生小樺（化名）平時十分健康，今年4月突然常常胸悶，一開始家長不以為意，直到兒子高燒不退才發現事態嚴重，以為是感冒立刻送醫。

報導稱，經檢查，發現小樺已經患肺炎伴胸腔積液，合併肝功能不全、低氧血等症狀，當地醫院考慮是肺部感染、可疑肺栓塞。治療後還是沒有好轉，甚至出現心衰的症狀。父母急忙帶他來到上海交大醫學院附屬瑞金醫院。

該院呼吸與危重症醫學科主任周敏接診後，高度懷疑是血流感染的金黃色葡萄球菌導致肺炎。經血培養檢查結果顯示，「耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌（MRSA）」。

▲▼ 修腳 。（圖／翻攝 百度）

▲ 修腳導致血液感染差點致命（圖／翻攝 百度）

主治醫師立刻安排小樺做心臟超音波檢查，結果顯示心臟三尖瓣周圍已經有「菜花」一樣的贅生物，同時顯示肺動脈「菌栓」，情況危在旦夕。經抗生素治療後，白細胞數值依然居高不下。

醫生們判斷，樺樺若不及時做手術，贅生物很可能會脫落引發反覆肺栓塞、肺膿腫等疾病。術中發現，三尖瓣三個瓣葉全都有贅生物，最大的細菌團塊有兩公分大，且兩枚瓣葉均已穿孔，無法保留，進行三尖瓣（生物瓣膜）置換術。

經過一個多月前搶救治療，小樺心有餘悸的回憶，「當時呼吸困難，一直需要吸氧，非常擔心。」

事後醫生追蹤小樺近一個月來的活動軌跡，認為這次感染極有可能是在外「修腳」的原因。小樺本身有甲溝炎，如果修腳操作過程中沒有嚴格消毒，感染甲溝炎的細菌便很可能「跑進」血液，感染性心內膜炎。

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