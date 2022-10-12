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大陸 大陸焦點 特派現場

又髒又累萬人嫌！窮小子卻靠「腳」打造隱密巨頭　產值達400億

▲▼鄭遠元修腳店。（圖／翻攝自環球人物）

▲鄭遠元修腳店標榜能「修腳、肉刺、灰指甲...」。（圖／翻攝自環球人物）

記者蔡儀潔／綜合報導

過去在很多人看來，修腳師傅是個又臟又累沒面子的工作，但來自陝西山村的鄭遠元靠一把修腳刀，帶動山區4萬多名群眾致富，打造了生態產值達90億元（人民幣，下同，約新台幣400億元）的「隱秘巨頭」。

據《環球人物》報導，近期一個街邊「不起眼」的小生意令投資圈譁然，一家叫「鄭遠元」的品牌擁有6520家連鎖門店，生態產值達90億，還計劃開到1萬家店。網友笑稱是「宇宙第一修腳帝國」。

品牌創辦人鄭遠元來自陝西紫陽縣的山村，而當時紫陽縣的窮可以說是遠近皆知，是當地最後一批脫貧摘帽的貧困縣。由於家裡太窮，鄭遠元國中沒讀完就輟學，14歲帶著100元到四川投靠親戚，並向姨丈學習中醫修腳，期間靠打零工維持生計，甚至學過雜技。

▲▼鄭遠元修腳店。（圖／翻攝自環球人物）

▲鄭遠元。（圖／翻攝自環球人物）

鄭遠元出師後，本來想去足浴店找一份穩定的工作，卻被現實潑上一盆盆冷水，無奈之下只能跑去汽車運輸公司門口擺起「修腳地攤」，一次3元，一天賺進120元，這成為他創業的第一桶金，「那些錢都是捧著別人的腳丫子，1元、1元賺來的。」

2005年鄭遠元決定操辦自己的店舖，於是拿出全部積蓄開了第一家「鄭遠元修腳店」。因為價格便宜、服務周到，店裡的生意越來越好。

但是，鄭遠元很快遇到新難題，就是根本招不到員工，「因為觀念的原因，人們都覺得捧著別人的腳，即使能賺大錢，也不願意賺那個錢。」

鄭遠元想到回紫陽縣老家招工，沒想到卻聽到更「難聽」的話，有人直言「一輩子吃不上飯，也不幹修腳這種工作」。他於是先說服自己家人，讓姐姐和嫂子成為他的第一批員工。

為了給員工賺錢的保障，鄭遠元和當地政府合作，創辦免費培訓基地，並提供技術和資金幫助老鄉開店創業，於是越來越多同鄉人加入。

久而久之，修腳不再被當地人視為「低賤」的行當，反而成了一個熱門工作。紫陽縣政府官網信息顯示，截至2019年7月，該縣在外從事修腳行業的人數超過4萬人，大陸每3個修腳師中，就有一個來自紫陽縣。

▲▼鄭遠元修腳店。（圖／翻攝自環球人物）

▲鄭遠元示範修腳。（圖／翻攝自環球人物）

2007年鄭遠元專業修腳連鎖有限公司在西安成立，24歲的鄭遠元正式從一個修腳工，變成一個小企業家，並發展出一整套修腳服務產業鏈。隨著店面快速擴展，他靠著加盟費等收入快速致富，遠元集團2019年收入達76億元。

「修腳店要跑出第一個IPO嗎？」據《36Kr》報導，多位投資人一致表示並不會意外。其中一人表示，「如果說中國還有超過海底撈組織能力的服務業公司，我覺得是鄭遠元。」

該名投資人總結出三個原因，首先工作內容比海底撈辛苦，現在年輕人不愛做，但鄭遠元源源不斷培訓了新員工；其次都是老鄉，單一血統沒有省界的勾心鬥角，回家還要一起過年所以會隱忍；最後也正是因為是老鄉，非單純靠利益聯繫捆綁，還有同鄉面子來捆綁。

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關鍵字：

修腳鄭遠元修腳店

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