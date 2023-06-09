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維修冷氣「月薪破10萬」怎沒人做？他曝秘辛：扛得下來就有得賺

▲冷氣、遙控器、空調。（圖／記者蔡惠如攝）

▲夏天一到，維修冷氣的需求量就會大增。（示意圖／記者蔡惠如攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著氣溫直飆，大家也開頻繁開冷氣，就連維修師也是訂單滿滿。就有一名網友好奇詢問，「聽說冷氣工程師月薪破10萬」，薪水這麼高為什麼沒人想做？許多人解答應該是因為危險性高，也釣出維修師傅出來透露原因。

一名網友在PTT以「冷氣工程師薪水真那麼高嗎？」為題發文，表示常看到有人說冷氣工程師月薪破10萬，且只要一到夏天，想要找人來要維修冷氣還要排隊，甚至夏天過了還找不到工程師來修冷氣，讓他相當納悶，「那薪水那麼高為何還是沒人想當冷氣工程師？有人知道這是為啥嗎？」

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貼文一出立即引發大量鄉民討論，不少人認為是因為危險性高，「高樓吊掛 危險」、「摔一次就沒了」、「扛30kg踩鋁梯，一般人做不了」、「我每次看師傅裝大樓壓縮機我都嚇到腿軟」、「之前裝冷氣，師父從我家2樓陽台跌下來，沒血但可能有小烏青，我要叫救護車被他拒絕，說後面還有2家單要跑」、「摔一次又可以抽一次轉蛋了」。

貼文也釣出維修師傅出來回文，表示月薪10萬是小看了，自己曾做一天就差不多這個數字，但要從一早出門裝到晚上10點多才到家，那一天工錢和賣機器淨利就破10萬，但「做這個不是缺錢就來做一下，客戶都是要培養的，維修保養也要顧」、「客人一叫就要去了，你慢了幾次客人就跑了，基本上只休過年，其餘六日都是上班」而且又熱又累，直言：你扛得下來就一定有得賺。

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