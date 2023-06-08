快訊／鍾沛君遭強吻2次曝光「性騷切結書」　朱學恒鬆口認了

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間在臉書表示，政治評論家朱學恒去年8月對她毛手毛腳，還強吻她2次，「我不是唯一被強摟強吻的人」。事後，朱學恒立下切結書，承諾從此戒酒，也不再對任何女性有逾矩行為。對此，朱學恒也在臉書鬆口「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向所有被我冒犯的人道歉。」

鍾沛君回憶，2022年8月6日，朱學恒邀約她共進晚餐，她提議邀請共同好友、女性醫師Ｈ一同共襄盛舉。很快，朱學恒和Ｈ陸續抵達，朱選擇坐餐桌靠門那一側，而Ｈ坐在她的右手邊。席間，朱學恒提到自己規劃要去故宮晶華吃播，Ｈ爽快的說願意贊助餐費，因為「想看學恒為正義發聲！」

鍾沛君說，幾人聊政治，聊疫情，聊各種網路的現象，朱學恒還大談自己有個賢內助。當晚9點半左右，Ｈ的丈夫前來接人，順便進到包廂和朱學恒打招呼。朱學恒對著第一次見面的Ｈ丈夫口若懸河侃侃而談，那十幾分鐘內，包廂氣氛仍舊相當愉快輕鬆。

鍾沛君指出，H幫忙買單後，她也差不多要離開，不料Ｈ夫婦前腳才走，「坐在我對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻，『反正妳明天也不會記得。』

當下鍾沛君用力撇過頭閃躲，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」

更令她憤怒的是，就在這時，朱學恒竟然再次走回來，又肆無忌憚親了她一下，讓她憤怒到不知所措，馬上站起身說「我要走了」。但令她永生難忘的是，朱學恒竟然笑著回她「我剛叫的Uber也到了！」

▼朱學恒在臉書鬆口道歉。（圖／翻攝自臉書／朱學恒）

▼事後，朱學恒立下切結書。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）