繫放不到3個月！85公斤台灣黑熊「93685」魂斷陷阱　活活渴死

記者游瓊華／台中報導

保育生態悲歌！台灣黑熊被視為保育類動物，但今天傳出一隻繫放不到3個月的台灣黑熊，被發現陳屍在和平區橫流溪旁山域，經檢視左前肢雖受困套索，但無明顯外傷，經送解剖檢驗，推測死因與脫水有關，顯示黑熊是活活渴死。東勢林區管理處表示，案件已移請警政署保七總隊第五大隊偵辦，調查黑熊確切死因。

▲93685黑熊被發現受困陷阱，活活渴死。（圖／東勢林管處提供）



▲黑熊被發現多日未移動，6月2日晚間11時監測單位接獲系統發送死亡訊號。（圖／東勢林管處提供）



東勢林區管理處表示，該處「大雪山及谷關地區黑熊族群監測計畫」，於111年3月起委託台灣黑熊保育協會黃美秀教授團隊執行，頸圈編號93685黑熊於112年3月24日在大雪山捕捉後繫放，體重85公斤，是四肢健全的成年大公熊。

東勢林管處指出，93685黑熊繫放追蹤2個多月期間所回傳的移動軌跡顯示，活動範圍是在屋我尾山及橫流溪周邊山域，每移動一段距離會在小區域停留約2至4天，再往下一處移動。

依據監測團隊回報資料顯示，93685黑熊於5月29日起開始停留；由於期間未收到回傳訊號，遲至6月1日中午接獲訊號，比對整體移動軌跡未發現異常情形，結果於6月2日晚間11時接獲系統發送死亡訊號，該處於6月3日清晨6時立即派員前往訊號最後位置搜尋，不幸於上午10時在橫流溪旁山域尋獲該黑熊遺體。

93685黑熊遺體已於6月4日上午在臺北市立動物園進行X光及斷層掃描等檢驗，初步判定除左前肢有套索纏繞痕跡外，無槍傷或其他明顯外傷，屍體經送交農委會家畜衛生試驗所解剖，由於結果顯示黑熊受困陷阱時間不長，但有嚴重脫水現象，推測死因與脫水有關。