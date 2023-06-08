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前董娘告上法庭！三立3聲明回應　張秀「再提3質疑」反擊討真相

▲▼ 林崑海 。（圖／三立提供）

▲三立媒體集團董事長林崑海（海董）2022年去世後，由妻舅張榮華繼任董事長，卻意外掀起家變。（資料照／三立提供）

記者戴若涵／台北報導

三立媒體集團前董事長林崑海於2022年2月逝世，遺孀張秀遭踢出董事會，控告親弟弟張榮華（三立董事長）背信。三立發出3點聲明強調過程完全合法，對此，張秀再提出3大點反擊，表示自己提告只是盡她創辦人及曾任董事的職責而已，並無任何利益可言，希望三立的股東們能一起監督經營階層。

林崑海、張秀、張榮華於1983年成立三立公司，由林崑海擔任董事長，妻子張秀擔任副董事長，張秀胞弟張榮華擔任總經理，而後陸續發展成集團，擁有三立台灣台、三立都會台、三立新聞台等等共8個頻道。

林崑海2022年2月病逝後，張榮華握有公司主導權。張秀2022年6月間發現，張榮華將22.7億元的資金貸給「蘇麗公司」，而該公司的董事長正是張榮華，她便請其說明原因、提出貸款資料，但卻遭到拒絕，2022年提出訴訟，要求三立交付簿冊，士林地院4月底判張秀勝訴。

三立5月30日召開股東常會，張秀遭踢出董事會，遂委請律師對張榮華提告背信。三立則提出3點聲明反駁張秀，表示股東常會選舉過程合法，張秀因股權未達當選門檻，所以沒有當選董事，張榮華掌握過半股權，因此順利取得2席董事席次，並當選董事長。

至於張秀提到的「借款」，是經過三立電視董事會及股東會決議通過，除提供擔保品、按期支付利息外，也清楚揭示於財報文件中無誤；而林崑海離世前，感念張榮華對三立的付出，交代2名兒子要繼續支持張榮華。

▲三立3點聲明，海董遺孀張秀完整回應曝光。（圖／提供）

▲對於三立的3點聲明，海董遺孀張秀完整回應曝光。（圖／張秀提供）

針對三立的3點聲明，張秀反擊，指稱借款部分「明顯係睜眼說瞎話」，表示公司法對公司貸予股東或他人有嚴格的限制規定，該筆貸款明顯違反規定，這是交付簿冊案三立的委任律師不敢爭辯的事實；董事會與股東會通過的是「資金貸與關係企業」的決議，而蘇麗公司僅是三立單純的股東，並不是關係企業；既然有足額擔保，為何她之前以董事身分質疑時，公司不敢提出資料詳細說明擔保品內容、何時辦理擔保手續、是否足額擔保？且為何不直接向銀行擔保貸款，而要向不是銀行的三立貸款。

張秀質疑，三立公司資本額僅5億7千多萬元，為何要向銀行借款50多億元，來增資資本額僅10萬元的蘇麗子公司？她表示，自己並沒有質疑東會改選董事把她踢出董事會的合法性，「我只是想讓股東及社會大眾了解事實真相」。

張秀表示，她發現弟弟走偏當然要設法查明、改正或制止，提告張榮華「只是盡我創辦人及曾任董事之職責而已，並無任何利益可言」，希望三立公司的股東們，一起監督經營階層，保護三立公司的資產。

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